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Сегодня, 21:49

Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере

Кирилл Бурдаков
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Десять игроков «Зенита» выиграли РПЛ впервые в карьере.

Список золотых медалистов пополнили вратарь Денис Адамов, защитники Страхиня Эракович (единственный новоиспеченный чемпион, проведший больше половины матчей) и Нино, полузащитники Ильзат Ахметов, Артур, Дмитрий Васильев, Александр Коваленко и Ду Кейрос, а также форварды Вильсон Изидор и Педро.

Причем Изидор оказался первым французом, выигравшим чемпионат России. Трофей завоевывали футболисты из 53 стран, а 22 из них представлены в рейтинге одним человеком.

Все страны, по одному представителю которых выигрывали чемпионат России

Страна

Футбол

Клуб

Чемпионства

Босния

Элвер Рахимич

ЦСКА

4 (2003, 2005, 2006, 2013/14)

Иран

Сердар Азмун

Зенит

4 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Эквадор

Кристин Нобоа

Рубин, Зенит

3 (2008, 2009, 2018/19)

Кот-д'Ивуар

Сейду Думбья

ЦСКА

3 (2012/13, 2013/14, 2015/16)

Камерун

Жерри-Кристиан Тчуйссе

Спартак

2 (2000, 2001)

Венгрия

Саболч Хусти

Зенит

2 (2010, 2011/12)

Чили

Марк Гонсалес

ЦСКА

2 (2012/13, 2013/14)

Япония

Кейсуке Хонда

ЦСКА

2 (2012/13, 2013/14)

Сенегал

Ибра Кебе

Спартак

1 (2001)

Коста-Рика

Уинстон Паркс

Локомотив

1 (2004)

Корея

Ким Дон Джин

Зенит

1 (2007)

Норвегия

Эрик Хаген

Зенит

1 (2007)

Дания

Микаэль Лумб

Зенит

1 (2010)

Либерия

Секу Олисе

ЦСКА

1 (2012/13)

Швейцария

Стивен Цубер

ЦСКА

1 (2013/14)

Израиль

Бибрас Натхо

ЦСКА

1 (2015/16)

Германия

Сердар Таски

Спартак

1 (2016/17)

Кабо-Верде

Зе Луиш

Спартак

1 (2016/17)

Парагвай

Лоренсо Мельгарехо

Спартак

1 (2016/17)

Перу

Джефферсон Фарфан

Локомотив

1 (2017/18)

Словения

Миха Мевля

Зенит

1 (2018/19)

Франция

Вильсон Изидор

Зенит

1 (2023/24)
РПЛ
ФК Зенит
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