Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере

Сегодня, 21:49
Десять игроков «Зенита» выиграли РПЛ впервые в карьере.
Список золотых медалистов пополнили вратарь Денис Адамов, защитники Страхиня Эракович (единственный новоиспеченный чемпион, проведший больше половины матчей) и Нино, полузащитники Ильзат Ахметов, Артур, Дмитрий Васильев, Александр Коваленко и Ду Кейрос, а также форварды Вильсон Изидор и Педро.
Причем Изидор оказался первым французом, выигравшим чемпионат России. Трофей завоевывали футболисты из 53 стран, а 22 из них представлены в рейтинге одним человеком.
Все страны, по одному представителю которых выигрывали чемпионат России
|
Страна
|
Футбол
|
Клуб
|
Чемпионства
|
Босния
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА
|
4 (2003, 2005, 2006, 2013/14)
|
Иран
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
4 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
|
Эквадор
|
Кристин Нобоа
|
Рубин, Зенит
|
3 (2008, 2009, 2018/19)
|
Кот-д'Ивуар
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
3 (2012/13, 2013/14, 2015/16)
|
Камерун
|
Жерри-Кристиан Тчуйссе
|
Спартак
|
2 (2000, 2001)
|
Венгрия
|
Саболч Хусти
|
Зенит
|
2 (2010, 2011/12)
|
Чили
|
Марк Гонсалес
|
ЦСКА
|
2 (2012/13, 2013/14)
|
Япония
|
Кейсуке Хонда
|
ЦСКА
|
2 (2012/13, 2013/14)
|
Сенегал
|
Ибра Кебе
|
Спартак
|
1 (2001)
|
Коста-Рика
|
Уинстон Паркс
|
Локомотив
|
1 (2004)
|
Корея
|
Ким Дон Джин
|
Зенит
|
1 (2007)
|
Норвегия
|
Эрик Хаген
|
Зенит
|
1 (2007)
|
Дания
|
Микаэль Лумб
|
Зенит
|
1 (2010)
|
Либерия
|
Секу Олисе
|
ЦСКА
|
1 (2012/13)
|
Швейцария
|
Стивен Цубер
|
ЦСКА
|
1 (2013/14)
|
Израиль
|
Бибрас Натхо
|
ЦСКА
|
1 (2015/16)
|
Германия
|
Сердар Таски
|
Спартак
|
1 (2016/17)
|
Кабо-Верде
|
Зе Луиш
|
Спартак
|
1 (2016/17)
|
Парагвай
|
Лоренсо Мельгарехо
|
Спартак
|
1 (2016/17)
|
Перу
|
Джефферсон Фарфан
|
Локомотив
|
1 (2017/18)
|
Словения
|
Миха Мевля
|
Зенит
|
1 (2018/19)
|
Франция
|
Вильсон Изидор
|
Зенит
|
1 (2023/24)