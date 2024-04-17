Детский тренер Дзюбы: «Артем не поставил точку, артист он еще тот! Может, в Китае будет играть»

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем своего воспитанника.

Ранее сообщалось, что железнодорожники планирует расстаться с нападающим Артемом Дзюбой летом этого года. В контракте форварда есть пункт, согласно которому соглашение будет продлено на год, если Дзюба сделает 10 результативных действий.

«Дзюба теряет лидерские позиции в «Локомотиве»? Непросто идут дела у Артема. Возможно, он уже выбрал другую дорожку. Он в хорошем смысле наивный, но артист еще тот! Может, медиактивность мешала ему сконцентрироваться на футболе или травма, или давит продление нового контракта, которое под вопросом. Логично, что Галактионов с ним разговаривал. Может, проблема в «кухне». Артем молчать не будет, язык у него подвешен. Думаю, он еще не поставил точку. И на лавке он не будет сидеть. Слышал о варианте в клубе Слуцкого. Может, в Китае будет играть», — сказал Шупляков «СЭ».

35-летний россиянин в этом сезоне провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.