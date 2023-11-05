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Сегодня, 17:53

Детский тренер Дзюбы назвал нападающего футбольным гамбитом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, накануне дерби со «Спартаком» назвал футболиста хребтом и футбольным гамбитом.

«Кризис Дзюбы в «Локомотиве»? Не с Мбаппе же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает — качели. Вот «Спартаку» не хватает такого форварда как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артем — хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он — футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения. Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 5 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-593310-detskiy-trener-dzyuby-artem-khrebet-on-futbolnyy-gambit-kotoryy-pravilno-prinimayet-takticheskiye-resheniya
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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