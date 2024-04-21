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Сегодня, 16:51

Детский тренер Дзюбы: «Артем потихоньку заканчивает карьеру. Вижу его на телевидении»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, считает, что футболист в скором времени завершит карьеру.

«Может быть, Артем уедет доигрывать в Китай, но сейчас у него сложная ситуация. Главное, чтобы он не ошибся с выбором. Но Дзюба точно не вернется в «Спартак». Сейчас это невозможно, вообще не думал об этом. Что касается будущего Дзюбы, то он может пойти работать тренером, либо в шоу-бизнес. Еще есть вариант с Госдумой. Хребет у этого парня крепкий, но, думаю, потихоньку будет заканчивать. Однако, я могу ошибиться. В будущем вижу Артема на телевидении. Будет делать там рекламу», — цитирует Шуплякова Sport24.

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с 35-летним Дзюбой ближайшим летом.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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