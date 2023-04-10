Детский тренер Дзюбы: «Главное, чтобы Артем принес извинения Семаку за отказ пожать руку»

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал эпизод, в котором футболист не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России (1:2).

«В курсе ситуации между Семаком и Дзюбой. На мой взгляд, Артем снова споткнулся, совершив такой поступок. Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России. Артем — парень взрывной, ему все по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из «Зенита». Главное, чтобы Дзюба принес извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть», — приводит Sport24 слова Шуплякова.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.