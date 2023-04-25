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Детский тренер Дзюбы: «Не ту роль играет Артем. Ему нужно вести себя поскромнее»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о высокой медийной активности футболиста.

«Артем возобновил карьеру в России, и ему однозначно нужно вести себя поскромнее. Два дружбана друг друга подкалывают. У Дзюбы сейчас состояние не лучшее, в первую очередь, физическое и психологическое. Но это «качели». Не бывает все так гладко. Сейчас он немножко заблудился. Такой вот стиль выбрал. И он у него время от времени пробивает. Артем — умный малый, но у него характер такой. Не ту роль играет Дзюба. Он же однозначно актер. После футбольной карьеры он не потеряется и в актерском. Артем не пропадет и точно будет востребован! И депутатом может стать. Думаю, у него все получится. Главное — не останавливаться», — приводит Sport24 слова тренера.

Недавно Дзюба вместе с бывший тренером «Рубина» Леонидом Слуцким запустили футбольное ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###».

В текущем сезоне 34-летний форвард провел за «Локомотив» 9 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-detskiy-trener-dzyuby-artem-akter-igrayushchiy-ne-tu-rol-yemu-nado-byt-poskromneye
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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