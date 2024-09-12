Детский тренер Дзюбы: «Думаю, что он поможет «Акрону» не только в футболе, но и в рекламных делах»

Александр Шупляков, детский тренер нападающего Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе игрока в «Акрон».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

«Думаю, что он поможет «Акрону» не только в футболе, но и в рекламных делах. Он взрослый мужчина, серьезный футболист. В последнее время от него мы видим больше рекламы. Это мое мнение, но могу ошибаться. Думаю, что он поможет «Акрону», хотелось бы. Он нашел дорогу, а что будет дальше, покажет время», — сказал Шупляков «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.