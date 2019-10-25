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25 октября 2019, 22:08

«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.

Вроде взрослый, а детство в одном месте играет, — подписал пост Ещенко.

Вроде взрослый а детство в одном месте играет ???

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

Напомним, что в 14-м туре чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с лидером турнира — «Локомотивом».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Андрей Ещенко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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