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Сегодня, 12:35

Дэвид Мозес: «Сперцян способен заиграть в Европе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Дэвид Мозес оценил шансы Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе.

«Эдуард Сперцян — топ-игрок, отличный футболист. Он большой игрок не только для России, но и для Европы. В РПЛ он добился хорошего прогресса. Я уверен, что Сперцян способен заиграть в Европе. Какой чемпионат? Думаю, испанский ему подойдет больше всего», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

22-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара».

В текущем сезоне на его счету 14 голов и 11 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/de-vid-mozes-spertsyan-sposoben-zaigrat-v-evrope-emu-podojdet-ispanskij-chempionat/
Эдуард Сперцян
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