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Сегодня, 19:17

Девушка Сафонова: «Устали от вопросов про «ПСЖ», поэтому записали видео»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Марина Кондратюк прокомментировала видео с футболистом, в котором они пошутили про переход игрока в «ПСЖ».

«Видео про круассаны? Мы устали от текучки вопросов, мемов, которые якобы смешные. Поэтому мы записываем видео у себя на диване. Пишете, что Сафонов иронично подтвердил. Вы смеетесь? Он бы подтвердил, если с Эйфелевой башни сказал: «Хай, хейтеры». По моему, сегодня Матвей отыграл прекрасный матч. Я им очень горжусь. Рада, что он играет в «Краснодаре», — сказала Кондратюк «СЭ».

Девушка также заявил, что готова ехать вместе с Сафоновым в любую страну.

«Я сделала свой выбор в пользу гастролера. У меня нет других вариантов — Матвей моя семья. Где он, там и я. Матвей ничего не читает и мне советует. Он спокойный человек, отстраненный. Ему просто это неинтересно, у него есть работа», — отметила Марина.

По информации «РБ Спорт», 25-летний россиянин в ближайшие дни отправится на медосмотр и подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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