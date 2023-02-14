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Сегодня, 18:28

Девушка Кристиана Нобоа сняла побои после обвинений в избиении

Виктория Кравченко
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа Кевиам Касо сняла побои, после того как обвинила его в избиении в одном из отелей Дубая, информирует Expreso.

По данным источника, девушка после инцидента обратилась в клинику, где она пожаловалась на синяки на теле, головную боль, тошноту и острую боль в плече и запястье.

Девушка заявила, что ссора произошла из-за того, что она застала футболиста с двумя женщинами в их номере.

«Они занимались сексом, а в Дубае проституция наказуема. Прибыли только два офицера, и единственное, что они попросили меня, — это вернуться в комнату, а Кристиана — уйти», — сказала Касо.

Девушка отметила, что работники отеля хотели замять это дело, так как переживали за его репутацию. Полиция также не принимала активного участия в разрешении конфликта.

Ранее Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой намекнула на то, что ее избил именно Нобоа.

Сам 37-летний футболист опроверг слова своей девушки о ее избиении.

Кристиан Нобоа
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