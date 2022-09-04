Ловрен считает, что «Зенит» уничтожал «Спартак» в обоих таймах

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Какие впечатления от игры?

— Первый тайм был очень интенсивным, было много эмоций на поле. У нас было много шансов, но мы ими не воспользовались. У «Спартака» был один момент, и он его реализовал. Мы поговорили в перерыве о том, что нужно быть более сфокусированными. Мы заслужили победу.

— У «Спартака» один удар и гол. Вы можете сказать, что уничтожили соперника во втором тайме?

— Мне кажется, и в первом, и во втором. Если вы посмотрите на статистику, то все увидите.

— Вы можете сказать, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ?

— Я бы так не сказал. Есть хорошие команды. «Спартак» — сильная команда. ЦСКА и «Динамо» — сильные. Сейчас мы лидеры, показываем хороший футбол. Но сезон долгий. Мы смотрим на таблицу и видим, что все очень близко. Нет простых игр.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 5-ю строчку, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».