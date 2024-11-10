Станкович: «Все футболисты показали, как должен играть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станович подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Акроном» (4:0).

— Вы переиграли всех, не выпустив на поле Пруцева. Почему сегодня выбрали Мартинса?

— Не раз говорил, что каждый матч требует своего подхода. Крис был очень хорош на тренировках, и я решил, что он должен сыграть. Он выполнил все наши задумки и сыграл так, как надо. Сегодня все футболисты показали, как должен играть «Спартак».

— Можно ли сказать, что Бонгонда становится лидером команды и ведет ее вперед?

— У него был непростой период, когда все от него ждали большего. Понемногу это стало получаться. Мы все хотели, чтобы это произошло. Это игрок невероятного таланта. Постепенно он будет идти дальше.

— На какой позиции из тех, что играл, вам более всего понравился Мангаш?

— Он играл латераля в основном — там я его и вижу. Мангаш работает, пытается. Уверен, в будущем мы на него сможем расчитывать.

— Подведите итоги первого круга для «Спартака» и оцените вашу работу в этот отрезок.

— Можно было бы и лучше провести этот отрезок. Мы не досчитались 4-5 очков. Но это лишь начало процесса. Мы обязаны расти — надо это делать. Нам нужен менталитет матчей с ЦСКА или «Акроном». Надо исключить взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе такое бывает, но нам надо обретать стабильность.