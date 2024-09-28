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Сегодня, 19:11

Станкович — о поражении от «Локомотива»: «Галактионов выиграл тренерскую дуэль»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Михаил Галактионов и Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:3) в 10-м туре чемпионата России.

— После матча вы похлопали тренеру соперника перед тем, как пожать ему руку. Что это было?

— Если счет на табло 3:1, значит, он выиграл тренерскую дуэль. Поаплодировал, потому что он этого заслуживает. Абсолютно искренне. Он грамотно использует качества игроков своей команды. Только лестные слова в его адрес. У нас тоже был момент — Шамар мог сравнять. Все могло быть иначе. Возможно, чувствовались еще последствия дерби с «Динамо».

— Какую оценку вы поставили бы команде в целом, учитывая то, что мы сегодня видели на поле. Насколько она готова к сезону? К примеру, Томаш Амарал поставил себе 7 из 10 за летнюю трансферную кампанию.

— Я не буду оценивать трансферный рынок. Если у вас есть вопросы по игре — задавайте, или я закончу пресс-конференцию сейчас.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов

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