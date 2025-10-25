Станкович: «Теперь готовимся к «Краснодару», далеко вперед не смотрим»

25 октября, 16:51
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал предстоящие матчи московского клуба в РПЛ.
— У «Спартака» до конца года семь игр с командами из верхней части таблицы. За счет чего выиграть их, если с «Оренбургом» такие мучения?
— Сегодня было важно одержать победу и взять три очка. И теперь готовимся к «Краснодару». Мы не смотрим далеко вперед. Готовимся к следующей неделе, а не на семь недель вперед.
«Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России. До конца года красно-белые в чемпионате России сыграют матчи против «Краснодара», «Ахмат», ЦСКА, «Балтика» и московского «Динамо».
тихоновнавсегда
Товарищ Калинин!Вы русский язык в школе учили?
25.10.2025
Эрик Стейн
Готовимся к следующей неделе-скоро середина сезона а команда до сих пор непонятно во что играет-защита хромает на всё 4 конечности, в составе много игроков нацеленых на атаку-а голы даются с трудом и нередко только за счёт мастерства самих игроков выходит гол, а не потому что игра построена
25.10.2025
maxbeast
Согласен. Тупой вопрос. В матчах против перечисленных соперников Спартак будет другой, разный. Может лучше, а может и хуже. Но абсолютно другой) Это лотерея каким Спартак выйдет. Даже Станкович этого не знает, а куда уж болельщикам)))
25.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Глупый вопрос.. Надо бы подписывать авторов вопросов на пресс-конференциях!! Странав должна знать дурачков потимённо..
25.10.2025