25 октября, 16:51

Станкович: «Теперь готовимся к «Краснодару», далеко вперед не смотрим»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал предстоящие матчи московского клуба в РПЛ.

— У «Спартака» до конца года семь игр с командами из верхней части таблицы. За счет чего выиграть их, если с «Оренбургом» такие мучения?

— Сегодня было важно одержать победу и взять три очка. И теперь готовимся к «Краснодару». Мы не смотрим далеко вперед. Готовимся к следующей неделе, а не на семь недель вперед.

«Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России. До конца года красно-белые в чемпионате России сыграют матчи против «Краснодара», «Ахмат», ЦСКА, «Балтика» и московского «Динамо».

4

  • тихоновнавсегда

    «Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России. До конца года красно-белые в чемпионате России сыграют матчи против «Краснодара», «Ахмат», ЦСКА, «Балтика» и московского «Динамо». Товарищ Калинин!Вы русский язык в школе учили?

    25.10.2025

  • Эрик Стейн

    Готовимся к следующей неделе-скоро середина сезона а команда до сих пор непонятно во что играет-защита хромает на всё 4 конечности, в составе много игроков нацеленых на атаку-а голы даются с трудом и нередко только за счёт мастерства самих игроков выходит гол, а не потому что игра построена

    25.10.2025

  • maxbeast

    Согласен. Тупой вопрос. В матчах против перечисленных соперников Спартак будет другой, разный. Может лучше, а может и хуже. Но абсолютно другой) Это лотерея каким Спартак выйдет. Даже Станкович этого не знает, а куда уж болельщикам)))

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Глупый вопрос.. Надо бы подписывать авторов вопросов на пресс-конференциях!! Странав должна знать дурачков потимённо..

    25.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
