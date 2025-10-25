Станкович: «Теперь готовимся к «Краснодару», далеко вперед не смотрим»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал предстоящие матчи московского клуба в РПЛ.

— У «Спартака» до конца года семь игр с командами из верхней части таблицы. За счет чего выиграть их, если с «Оренбургом» такие мучения?

— Сегодня было важно одержать победу и взять три очка. И теперь готовимся к «Краснодару». Мы не смотрим далеко вперед. Готовимся к следующей неделе, а не на семь недель вперед.

«Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России. До конца года красно-белые в чемпионате России сыграют матчи против «Краснодара», «Ахмат», ЦСКА, «Балтика» и московского «Динамо».