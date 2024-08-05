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Сегодня, 23:00

Станкович — о результативности Угальде: «Ему нужно было помочь на человеческом уровне»

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результативность нападающего красно-белых Манфреда Угальде в последних матчах.

Костариканец оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Ранее 22-летний футболист забил по голу в ворота «Химок» (3:1) и «Динамо» (3:0).

— Что вы сказали Угальде, что его так прорвало? В чем была его проблема?

— Убежден, что тренировки могут порой помочь меньше, чем просто обнять человека, дать ему почувствовать себя важным. Тогда его талант будет раскрываться. В первую очередь Угальде надо было помочь на человеческом уровне. А то, что он прекрасный футболист, мы и так знали.

— У Спартака очень низкорослый состав. Не будет ли проблемой, если соперник начнет играть через навесы?

— Конечно, соперники могут попробовать. Тут ничего такого. Сегодня мы неплохо играли на стандартах. Есть плюсы и минусы. У нас хватает агрессии и скорости. Есть структура. Не Барко, так Бабич или Чернов будут играть вверху, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.

Деян Станкович
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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