Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке». Он навсегда останется в моем сердце»

Сербский специалист Деян Станкович сделал заявление после ухода с поста главного тренера «Спартака». Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. «Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Станковича. Специалист поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку, а также сотрудников московского клуба за профессионализм и помощь. «Работа в «Спартаке» — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее. Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. «Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее», — добавил он. Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России. В этом сезоне красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

