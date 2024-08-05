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Сегодня, 22:50

Станкович — о дебюте Маркиньоса: «Пока он не вышел на свой лучший уровень»

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил дебют бразильского полузащитника Маркиньоса в составе московской команды.

24-летний футболист появился на поле в начале второго тайма матча с «Крыльями Советов» (3:0).

— Не впервые вы делаете замены сразу после перерыва. Это ваш стиль?

— Я не назвал бы это стилем. Скорее, это ответственность по отношению к команде. Если кто-то играет недостаточно хорошо, выходит тот, кто готов его заменить. Тут нет никакой драмы. В игре с «Динамо» вы видели, что я могу рассчитывать на 20 футболистов, чтобы не терять ритм. Мы забили три, но могли забить и еще.

— Оцените дебют Маркиньоса. Он оказался в Спартака по вашему слову или по линии спортивного департамента?

— Я попросил приобрести этого игрока, после чего отдел скаутинга его изучил. Идея была моя, но потом в работу включились все. Он прибыл недавно, прошел все процедуры — медицинские и юридические. Даже сегодня что-то делал. Он мог проявить себя и лучше, уверен, так и будет в будущем. Пока он не вышел на свой лучший уровень. Я знаю его как игрока, способного делать разницу, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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