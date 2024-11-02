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2 ноября, 23:38

Станкович: «Пруцев — высочайший профессионал. Он все делает на 300 процентов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру полузащитника команды Данилы Пруцева в 14-м туре РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Оцените игру Пруцева, отдавшего сегодня две голевые передачи.

— Неоднократно говорил, что Пруцев — высочайший профессионал. Он все делает на 300 процентов, что у него не попросишь. Он справедливо стал лучшим игроком матча, но вообще, лучшим мог стать абсолютно каждый футболист. Все отдали себя на поле без остатка. Наша команда еще растет, но я спокоен за наше будущее, так как вижу их работу каждый день.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Данил Пруцев

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