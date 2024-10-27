Станкович намекнул о предвзятости Мажича: «Один мой соотечественник навел на меня прицел»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об отмененном пенальти в ворота «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Как вы видите момент с падением Мартинса в штрафной в первом тайме: неудачная попытка заработать пенальти или же игровой момент?

— Я находился далеко от эпизода. Как я это видел — чистый пенальти. Но есть ВАР. Он увидел симуляцию — значит, симуляция. Мне тут добавить нечего, иначе меня просто дисквалифицируют. Потому что есть один мой соотечественник (намек на руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича. — Прим. «СЭ»), который навел на меня прицел. Так что скажи я что-то — последуют санкции, — сказал Станкович.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.