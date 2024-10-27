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Станкович: «Я испытал очень хорошие эмоции от просмотра фильма про Федора Черенкова»

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился впечатлениями от просмотра фильма «Федя. Народный футболист».

«Очень сильный и эмоциональный фильм. Много было эмоций. Там было показано, как сильно нужно вкладывать для того, чтобы стать чемпионом, для того, чтобы добиться успеха. Лично я испытал очень хорошие эмоции», — сказал Станкович.

25 октября футбольный клуб «Спартак» посетил показ фильма «Федя. Народный футболист» в пресс-центре стадиона «Лукойл Арена». На экраны кинотеатров картина выйдет 31 октября.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Деян Станкович
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)

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