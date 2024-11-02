Станкович: «Бонгонда должен был забить. Я знал, что его прорвет»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал гол игрока команды Тео Бонгонды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Вы очень эмоционально праздновали первый гол. Так удивились, что Бонгонда забил?

— Все голы я праздную очень эмоционально. Конечно, Тео должен был забить. У него было много моментов, когда он не реализовывал возможности. Но я знал, что его должно прорвать. А эмоции в дерби — это важная его часть. Ну и повторюсь, все наши голы я праздную вместе со стаффом, со скамейкой.

— Как вам эмоции во время потасовки?

— Я сидел на скамейке. Не видел и не знаю точно, что там произошло.

— Были ли для вас в дерби сюрпризы?

— Нет, никаких. Рад, что мы победили здесь впервые за семь лет. Рад, что прошла отличная комбинация на третьего, которую мы наигрывали, которая закончилась голом.