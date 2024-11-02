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2 ноября, 23:44

Станкович: «Бонгонда должен был забить. Я знал, что его прорвет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал гол игрока команды Тео Бонгонды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Вы очень эмоционально праздновали первый гол. Так удивились, что Бонгонда забил?

— Все голы я праздную очень эмоционально. Конечно, Тео должен был забить. У него было много моментов, когда он не реализовывал возможности. Но я знал, что его должно прорвать. А эмоции в дерби — это важная его часть. Ну и повторюсь, все наши голы я праздную вместе со стаффом, со скамейкой.

— Как вам эмоции во время потасовки?

— Я сидел на скамейке. Не видел и не знаю точно, что там произошло.

— Были ли для вас в дерби сюрпризы?

— Нет, никаких. Рад, что мы победили здесь впервые за семь лет. Рад, что прошла отличная комбинация на третьего, которую мы наигрывали, которая закончилась голом.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Хесуса Медины в&nbsp;ворота ЦСКА. Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Тео Бонгонда

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