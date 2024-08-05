Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:10

Деян Станкович: «Спартак» постепенно обретает новый стиль»

Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

В прошедшем матче дубль оформил Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев.

— Всегда есть, над чем работать. Начало у нас положительное. Мы постепенно обретаем новую структуру, новый стиль, иначе прессингуем. Сегодня я, к примеру, был не совсем доволен, как команда играла после 70-й минуты. Мы отдали мяч, не владели полем. Но в целом нужно иметь четкое представление и структуру игры, чтобы команда все понимала. Победы, конечно, помогают добиться этого быстрее.

— При счете 3:0 вы были расстроены упущенными моментами. Держали в уме счет 4:0, с которым «Крылья» проиграли «Зениту»?

— Однозначно об этом не думал. Частично ответил в прошлом своем спиче. Хочу, чтобы команда все 90 с лишним минут держала концентрацию. Сразу после игры поговорили об этом с ребятами. Донесли им, что мы можем это выполнять, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Теннисист Чуцинь провалился на Олимпиаде-2024 из-за сломанной ракетки
СК РФ: в Крыму задержали девять человек за избиение боксера Двали
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Крыльях Советов» заявили о доверии к Осинькину

Барко — о связке с Угальде: «Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы»