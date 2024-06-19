Деян Станкович рассказал, каких легенд «Спартака» он знает

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, каких легенд клуба он знает.

— С «Интером» мы играли в Лиге чемпионов против «Спартака». Помню Аленичева, Титова. Людей, внесших большой вклад в историю «Спартака». Назову и сербов — Пьяновича и Видича. Последнего считаю лучшим сербским футболистом последних нескольких десятилетий.

— С каким итальянским топ-клубом вы сравнили бы «Спартак»? Почему?

— Не могу сравнивать «Спартак» ни с кем. У него своя история, своя значимость. Это большой клуб в контексте и России, и Европы. И сравнение было бы неуважительным.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».