Станкович — об уходе Слишковича: «Был план, что он будет моим ассистентом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о своей реакции на уход Владимира Слишковича из клуба.

— Какой была ваша реакция, что помощник, который должен был у вас быть ушел? Как вы отреагировали на это?

— Когда приезжал в первый раз, знакомился в целом с клубом, в том числе и с Владимиром. Был план, что он будет ассистентом. Дальше — дела и отношения клуба. Узнал об этом из новостей. Желаю Слишковичу всего наилучшего и успехов в тренерской карьере.

— Но как вы отреагировали?

— Мы взрослые люди. Не могу сказать, что был расстроен. Каждый принимает свои решения.

— Как часто ходите в тренажерный зал? Вы в хорошей форме.

— Спасибо за комплимент! Особо не занимаюсь в зале. Немного прибавил в весе после отпуска. Когда прибавляю в весе, становлюсь похожим на охранника (смеется).

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича. До этого ожидалось, что он войдет в тренерский штаб Станковича.