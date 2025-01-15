Деян Станкович считает, что «Спартак» способен выиграть РПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что красно-белые способны выиграть чемпионат России в это сезоне.

«Думаю, было достаточно времени, чтобы все смогли отдохнуть, набраться сил, энергии, чтобы провести сбор как следует. У нас действительно сейчас есть хорошая возможность завоевать титул, мы этого не скрываем и понимаем, что должны сделать. И очень важно во время сборов подготовиться наилучшим образом», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

После 18 туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на два очка.