Агент игрока «Црвены Звезды» Эраковича: «Краснодар»? Пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов»

Футбольный агент Деян Йоксимович выразил сомнения в возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Краснодар».

«Краснодар»? Это какая-то старая новость, еще даже с прошлого года. Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов, а «Црвена Звезда» выступит в групповом турнире», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил «Црвене Звезде» за 22-летнего защитника 9 миллионов евро. Информировалось, что сербский клуб принял оффер, дело остается за самим футболистом.

В нынешнем сезоне Эракович провел 42 матча в составе «Црвены Звезды» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Защитник помог белградцам вновь завоевать чемпионский титул. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.