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Сегодня, 09:40

Диарра обвинил «Локомотив» в нанесении вреда своей карьере

Алина Савинова
Лассана Диарра.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра раскритиковал трансферную систему в футболе на фоне его спора с московским клубом.

«Сумма штрафов рассчитывается на основе нескольких критериев, таких как инвестиции предыдущего клуба в приобретение спортсмена, зарплата и оставшееся время действия контракта. Очевидно, что ответственность нового клуба мешает спортсмену продолжить карьеру, но это также защищает ассоциации от необоснованных увольнений и от искушения со стороны других команд», — приводит Marca слова Диарры.

Француз выступал за «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Железнодорожники расторгли контракт с полузащитником в одностороннем порядке в 2014-м после того, как Диарра пропустил тренировочный сбор команды. Палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию московскому клубу по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения, однако сторона француза подала аппеляцию на это решение.

Из-за того, что ФИФА не считала футболиста свободным агентом, он не смог подписать контракт с миланским «Интером».

Источник: Marca
Лассана Диарра
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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