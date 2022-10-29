Лаксальт заявил, что поле на «ВЭБ Арене» находится не в идеальном состоянии

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о состоянии домашнего поля после матча 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).

— Накануне матча многие жаловались на состояние поля. Ты как его оценишь?

— Да, поле не в идеальном состоянии. Но я сыграл много матчей, честно, были условия и похуже. Да и нужно думать не об этом, нужно побеждать и просто получать удовольствие от игры. Поле одинаковое как для нас, так и для наших соперников.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.