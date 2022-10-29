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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о состоянии домашнего поля после матча 15-го тура РПЛ с «Химками» (6:1).
— Накануне матча многие жаловались на состояние поля. Ты как его оценишь?
— Да, поле не в идеальном состоянии. Но я сыграл много матчей, честно, были условия и похуже. Да и нужно думать не об этом, нужно побеждать и просто получать удовольствие от игры. Поле одинаковое как для нас, так и для наших соперников.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования