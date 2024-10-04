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Сегодня, 10:37

Лаксальт: «Гомес и Маухуб однозначно усилили «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о новичках бело-голубых полузащитнике Артуре Гомесе и форварде Эль-Мехди Маухубе.

«Гомес и Маухуб только недавно присоединились к команде, но они уже показывают свои качества на поле. Они позитивные ребята, которые много работают на тренировках. Но, конечно, им еще нужно время на адаптацию. Мы все рады, что Артур и Мехди с нами. Они однозначно усилили «Динамо». Такие игроки нужны, чтобы мы могли претендовать на самые высокие места в лиге», — приводит слова Лаксальта Legalbet.

21-летний Маухуб провел 6 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. На счету 26-летнего Гомеса 5 матчей в составе московской команды и 1 гол.

Источник: Legalbet
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
Диего Лаксальт
Эль-Мехди Маухуб

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