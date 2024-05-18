Луна: «Зенит» — команда, которая меня впечатлила больше всех в чемпионате»

Защитник «Балтики» Диего Луна рассказал, что «Зенит» больше всего впечатлил его в чемпионате России.

«Зенит» — команда, которая меня впечатлила больше всех в чемпионате. Их динамика игры, их состав — очень квалифицированные футболисты. После каждого матча у меня остается ощущение, что в РПЛ очень высокий уровень. Мне нравится этот чемпионат. Надеюсь, остаться в «Балтике» еще какое-то время, если будет возможность», — цитирует Metaratings.ru Луну.

24-летний венесуэлец сыграл в этом сезоне в 15 матчах во всех турнирах.