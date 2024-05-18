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Сегодня, 05:40

Луна: «Зенит» — команда, которая меня впечатлила больше всех в чемпионате»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Диего Луна рассказал, что «Зенит» больше всего впечатлил его в чемпионате России.

«Зенит» — команда, которая меня впечатлила больше всех в чемпионате. Их динамика игры, их состав — очень квалифицированные футболисты. После каждого матча у меня остается ощущение, что в РПЛ очень высокий уровень. Мне нравится этот чемпионат. Надеюсь, остаться в «Балтике» еще какое-то время, если будет возможность», — цитирует Metaratings.ru Луну.

24-летний венесуэлец сыграл в этом сезоне в 15 матчах во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-baltiki-luna-zenit-menya-vpechatlil-bolshe-vsekh-v-rpl-363976/
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Диего Луна
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