Агент Алонсо: «Хуниор приедет в Россию в первых числах января»

Диего Серрати, представитель защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал о сроках возвращения футболиста в Россию.

Парагваец на данный момент выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро», соглашение истекает 31 декабря.

«Хуниор приедет в Россию в первых числах января. Точной даты пока нет», — приводит слова агента Sport24.

29-летний спортсмен стал игроком «Краснодара» в январе текущего года, а в марте приостановил контракт с клубом. В составе «Атлетико Минейро» игрок провел 44 матча и сделал три результативных передачи.