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Сегодня, 20:23

Агент Алонсо: «Хуниор приедет в Россию в первых числах января»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Диего Серрати, представитель защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал о сроках возвращения футболиста в Россию.

Парагваец на данный момент выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро», соглашение истекает 31 декабря.

«Хуниор приедет в Россию в первых числах января. Точной даты пока нет», — приводит слова агента Sport24.

29-летний спортсмен стал игроком «Краснодара» в январе текущего года, а в марте приостановил контракт с клубом. В составе «Атлетико Минейро» игрок провел 44 матча и сделал три результативных передачи.

Источник: Sport24
Хуниор Алонсо
ФК Атлетико Минейро
ФК Краснодар
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