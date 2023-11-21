Дик Адвокат назвал отличной карьеру Дзагоева: «Его потенциал был невероятным!»

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но даже несмотря на это, у него была отличная карьера. Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды! У меня только положительные воспоминания о Дзагоеве», — сказал Адвокат «СЭ».

Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия». Полузащитник сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. В общей сложности провел за клуб 16 минут.

Ранее 33-летний футболист играл за ЦСКА (2008-2022) и «Рубин» (2022-2023).