Сегодня, 10:22
Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в комментарии для «СЭ» рассказала, какое место должен занять ЦСКА по итогам сезона РПЛ.
«Хотелось бы, чтобы команда закончила сезон в тройке. Не знаю, получится ли. Но, думаю, они будут делать для этого все», — сказала Аверина «СЭ».
ЦСКА с 38 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит» (50). На второй строчке находится «Краснодар» (49), на третьей — «Динамо» (44).