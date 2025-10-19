Московское «Динамо» и «Ахмат» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра проходит на «ВТБ Арене» и начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

В 11 турах чемпионата России обе команды набрали по 15 очков. Перед октябрьской паузой «Динамо» проиграло «Локомотиву» (3:5), а «Ахмат» — «Краснодару» (0:2).