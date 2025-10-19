Видео
19 октября, 21:32

Гол Тюкавина в концовке принес московскому «Динамо» ничью с «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» и «Ахмат» в Москве сыграли вничью в 12-м туре РПЛ.
Фото ФК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе. На 38-й минуте Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».

На 88-й минуте Эгаш Касинтура вывел грозненцев вперед, но на 90+4-й минуте гол Тюкавина принес «Динамо» ничью.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат
Источник: Таблица РПЛ
151

  • hamal

    Если Динамо будет вечно вторым - поймём и простим. Но что мы делаем на 8-м месте?

    20.10.2025

  • hamal

    50 лет терпели - и сейчас стерпим :confounded:

    20.10.2025

  • hamal

    ну, кстати, первый гол он едва не вытащил, но защита протупила. Второй ему между ушей со всей дури зарядили - человеческая реакция тут не работает, если заранее не прочувствовать, но у него опыт не тот пока.

    20.10.2025

  • dinela

    Динамики,гоните Пуделя!Доведёт он вас до цугундера!

    20.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Кто эту треть в сбродную приглашает?

    20.10.2025

  • Dron56

    Пора Карпину уходить в отставку. Команда развалилась.Селекция провалена , если брать полкоманды из Ростова то Динамо превращается в Ростов -2, в следующим матче Зенит просто прибьет Динамо думаю а этот Пудель будет все валить на игроков. Как можно выпускать Гладышева если он обсалютно неготов ?

    20.10.2025

  • hattabych

    Этот интеллигент во время матча ругался будь здоров и не похоже, что очень ителлигентно.

    20.10.2025

  • AZ

    Со сборной в товарняках против лохов тоже прокатывают)))

    19.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Причина одна, как и у Спартака - безобразная игра в обороне и слабый вратарь. Вот все беды Динамо и Спартака.

    19.10.2025

  • RobertH

    А зачем ему уходить, если даже тут на сайте этому фраеру дешевому поют диферамбы? Плюс - он любимец кой - кого в верхних тяжелых креслах. Он так и будет мычать всякую *уйню, тренируя ребят на велотренажерах и теребя бородёнку, пока Ростов не догонит Динамо, да и потом никто его не тронет. Сам не уйдёт, пусть не звездит, жинка его ругает при каждом прерывании поступлений на карточку...

    19.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Впринципе сезон потерян. 4 победы в 12 матчах. График команды борющейся за зону непопадания в переходные матчи. Хорошо хоть есть Сочи, НН и Оренбурги! Позор, бл*ть!

    19.10.2025

  • Slim Tallers

    Динамо на ничью не наиграло,Ахмат потерял 2 очка. Валера убил команду Лички.

    19.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Интеллигенты мужчин в душ не приглашают как Черчесов Денисова.Ждём когда Черчесов позовёт в душ Садулаева.

    19.10.2025

  • blue-white!

    Боюсь он и сам не понимает. Сидит и думает: "Странно, в футбольном менеджере мои схемы прокатывают"...

    19.10.2025

  • Irzhi Korn

    посмотрел пресс-конференцию... какое же карпин УГ по сравнению с Черечесовым. Стас - умница, интеллигент и это, бл, эстонское ХАМЛО! Когда же это ничтожество найдет хоть капельку совести, чт об уйти без компенсации... Тварь!!!

    19.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Люди успокойтесь.Дело не в Карпине.Динаму не спасут ни Маур,ни Пеп,ни Клопп.Динама проклята женой Севидова.

    19.10.2025

  • blue-white!

    В Валеру уже не верится давно...

    19.10.2025

  • protestdr

    Вас,вчера,раздел тренер,который строил 3 года свою команду по кирпичику.У вас всё сыро и на Челистини ещё посмотрим.А мы-выходим голые на каждый матч:relaxed:?

    19.10.2025

  • DemolisherAjax

    Почти половина чемпионата прошла,а Карпин всё ещё строит...строит из себя тренера :) Давай до свидания,Валерчик :)

    19.10.2025

  • regiment

    Тюка походу спас Валеру

    19.10.2025

  • ToLkUnet

    Прекрасный юмор

    19.10.2025

  • Олег

    Просто обыкновенный быдлан. Давно обэтом говорил.

    19.10.2025

  • protestdr

    Последняя наша серьёзная покупка-10 млн. За Бителло два года назад.И она окупилась,как минимум.Вы про какие деньги?

    19.10.2025

  • krinf15

    Отличная идея! )))))

    19.10.2025

  • Zuschauer

    А вообще Валеру не за то критикуют. Сегодня после гола Тюкавина ему надо было выпустить Лещука вместо Сергеева. И было бы 3:2.

    19.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Братских с ничейным результатом.Хорошо,что Тюкавин забил Понемногу набирает форму А вот Г/Т-такое ощущение не знает,что делать-как наладить игру.Постоянно какие-то шарахания, а потом отмазки Лучше б-Динамо занимался, а не этими бесполезными товарниками имхо

    19.10.2025

  • RobertH

    Дват разных интервью по итогам матча в зависимости не от результата, а в зависимости от элементарного воспитания. Смотреть, как мычит и выёживается Валера, способный обыгрывать команды в товарняках, было опять тяжело. Жлоб он и пижон...

    19.10.2025

  • Gordon

    А ничего, что у этих тренеров, включая Адвокаата, в "Зените" состав был несколько иной?

    19.10.2025

  • protestdr

    До 2028 Контракт подписали.Личка получал 1,2-Карпин 2,5.С Личкой на год изначально заключали.

    19.10.2025

  • Фобия

    Широко шагая! Это про полевого командира...:rofl:

    19.10.2025

  • Zuschauer

    Ну пока так. В Валеру и Динамо можно только верить. Без всяких рациональных причин.

    19.10.2025

  • Заполярье

    Чекистов-казнокрадов нужно будет судить прямо на "Красной площади", при параде! Народный суд - самый гуманный суд в мире! Так говорил Ёся Джугашвили ( по кличке Сталин, как у собаки). :weary::money_mouth::neutral_face:

    19.10.2025

  • blue-white!

    Пусть работает...грузчиком или уборщицей...

    19.10.2025

  • blue-white!

    Не отдадим. Вот Валеру забирайте хоть вчера...

    19.10.2025

  • blue-white!

    Ох не знаю, хотелось бы в это верить. Йокановича целый сезон терпели...

    19.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Тренировки чекистского режима? Ты уебан? Что за тренировки, он в них из нагана стреляет?

    19.10.2025

  • fell62

    Тюка спас Болонку )))

    19.10.2025

  • Aprel

    Наш футбол нужен только спорт агентам и чекистам-казнокрадам, для разворовывания бюджета России! Помогите! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    19.10.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Играли два бывших одноклубника. в одно время бывшие в команде.... Карпин и Черчес - стоят друг друга.... :joy::joy::joy:

    19.10.2025

  • Zuschauer

    При Личке через раз играли. Вспомнить хотя б игру в Грозном с тем же Ахматом. Отскочили на последних секундах благодаря курьезному голу Лещука. Личка частенько говорил "Команды не было на поле". Непонятно тогда, кого он на игру выпускал.

    19.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Валера держится очень на тоненьком. Все может уже очень скоро случиться. И Тюкавин не спасет.

    19.10.2025

  • Фобия

    Уровень Карпа, это тренировки футбольной сборной чекистского режима, где в принципе, результат нужен только для галочки! Для пропаганды! А это главное, как сказал сам великий Путин! Пропаганда - вот что самое главное все эти годы...У Валеры, такое же отношение к своей работе! Простая история...Рыба гниёт с головы!:sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    19.10.2025

  • blue-white!

    Пусть сам себя уволит за профнепригодность...

    19.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Человек с фамилией контрацептива, чего с него взять? Дебилойд! Надо просто не отвечать таким дырявым дурачкам! И порко россо из таких. Оба кстати спартаковцы, что символично.

    19.10.2025

  • blue-white!

    Карпин зачем-то поменял Касереса на Кутицкого, оттуда нам и пришёл второй гол. А первый гол в наши ворота вообще сказка, Ахмат забил, внимание, после нашего же аута. Валеру взяли чтобы он выстроил оборону, в итоге мы пропускаем больше, чем при Личке, но и забиваем тоже меньше. Занавес...

    19.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Заберите Тюкавина у Валеры, пусть не мучает пацана. В ЦСКА от него больше пользы будет.

    19.10.2025

  • Dron56

    Команда неготова от слова совсем, Тренер за все отвечает а не перекидывает вину на игроков, при Личке тоже было много проблем с травмами но команда была играющая...

    19.10.2025

  • Zuschauer

    Отличный план. Кто осуществлять будет? Костин сам всех увольняет.

    19.10.2025

  • Заполярье

    Дайте Валере поработать! :relieved:

    19.10.2025

  • blue-white!

    неВалерим...

    19.10.2025

  • SuperDennis

    ПНХ! Не пиши под моими комментариями больше ничего, просто минусуй, как раньше делал. Ты дебил, с дебилами не общаюсь!

    19.10.2025

  • Олег Каноков

    Заба свои 5-6 голов за сезон запихал бы,и защиту соперника потрепал бы.Жалею о расставании с ним.Мусаева губит излишняя эмоциональнось,а напу нужно быть хладнокровным.)Алерандро пока только помеха.Мне понравилась игра Поповича,загадка,на кой он на лавке сидит?

    19.10.2025

  • Dron56

    ВАЛЕРИК ! Ты все нам доказал ! Ты можешь тренировать команды способные бороться за восьмые места, ТЫ превратил Динамо серую ,унылую, убогую команду ! Надеюсь что после следующий игры тебе дадут достойного пинка ! Болельщики устали от тебя ! Тренируй свою игрушечную сборную ! Клубная работа не для тебя. Точка.

    19.10.2025

  • Fanatico

    Уровень Валеры детский тренер в Испании

    19.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Все мы считали Черчесова физруком, и вот он пришел в Ахмат и стало немного не ловко)

    19.10.2025

  • Микола Питерский

    Валерим

    19.10.2025

  • Zuschauer

    Отчасти согласен, но Карпин уже приложил руку к этому составу. Осипенко, Зайнутдинов - под него приобретения. Маричаль Фернандес косячили чуть меньше.

    19.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    П-профессонализм!

    19.10.2025

  • Gordon

    То есть ты не в курсе ни что такое логика, ни что такое сарказм. Ясно. Поясняю. Ещё раз. Тренеры были самые разные. Но результат примерно один и тот же. Иногда было приятно смотреть, но в итоге пшик всё равно. И, если так при всех (!) многочисленных тренерах, - саиых разных, - то дело совсем не в тренерах. И утверждение про Карпина как про физрука - типа лично он во всём виноват, - нелепо. Несложно. Если захотеть.

    19.10.2025

  • hant64

    Давненько Кадырова так не оскорбляли)).

    19.10.2025

  • alex2999

    «Динамо»...остается на ВОСЬМОМ месте.. «Ахмат» уступает бело-голубым и идет ВОСЬМЫМ.

    19.10.2025

  • blue-white!

    Значит и его вслед...

    19.10.2025

  • hant64

    Правильно. Потому я и не смотрю. И другим не советую)).

    19.10.2025

  • puzo-75

    Ну,на Ростов в сборной все уже посмотрели, теперь- Динамо...)))

    19.10.2025

  • blue-white!

    Тюкавин спас зад кудрявой болонки! Доколе мы будем терпеть это рыжее недоразумение?!

    19.10.2025

  • Zuschauer

    Костин вообще-то всецело поддержал эту идею. Может и породил.

    19.10.2025

  • hant64

    Да ладно, у Балтики, наверное, состав сильно лучше:grin:

    19.10.2025

  • SuperDennis

    Личка физрук? Шварц физрук? Сударь, где твоя логика??? Чего ты пишешь?

    19.10.2025

  • blue-white!

    Похоже Гафину, не зря его попросили...

    19.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Из Динамо вызова в сборную заслуживает только Сергеев, остальные туда попадают по блату.

    19.10.2025

  • Gordon

    Нет, не жаль )

    19.10.2025

  • diskmen

    МУсаев сломался,А Алерандро не тянет.Хоть Заболотного возвращай из Спартака,а то он там заскучал

    19.10.2025

  • Gordon

    Было. А при Силкине и Шварце разве не было поначалу приятно смотреть? И? Что в итоге? Паки и паки, в организации работы причины, а не в тренере.

    19.10.2025

  • hant64

    Очередной динамовский сезон летит к чёртовой матери. Интересно, какому "гению" в динамовском руководстве пришла идея пригласить ГТ Карпина?

    19.10.2025

  • Gordon

    Сударь, посмотрите в словаре значение слова "логика" )

    19.10.2025

  • Олег

    Чем Личка был плох? При нём на динамиков было приятно смотреть.

    19.10.2025

  • Динамов

    Все тренеры, которых назначали в Динамо, были абсолютными нулями - а не ДОРОГОСТОЯЩИМИ классными всемирно известными главными тренерами, каких в своё время назначал тот же Зенит (начиная с Дика Адвоката).

    19.10.2025

  • TokTram_

    Валера может, к несчастью, не сдать языковой экзамен. И его депортируют.

    19.10.2025

  • Олег Каноков

    В защите-дыра в центре,нет жёсткого опорника,в результате высокое давление на чистых защитников,плюс нет форварда-убийцы,по типу условных Кордобы и Даку.Чему удивляться?

    19.10.2025

  • SuperDennis

    Ты когда чушь пишешь и минусуешь, всегда оправдываешь это неким сарказмом?

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    Глядя в таблицу, можно предположить,что предстоит настоящая битва за шестое место.

    19.10.2025

  • AZ

    Интересно, как ЭСК будет отмазывать судеек))). Их сам Сидоров спалил: "Почувствовал, что прихватили за руку, и упал"))). Мажич, ну посмотри ты, как сейчас МЧМ судят! Там самая популярная формулировка "недостаточный контакт, нет пенальти2)))

    19.10.2025

  • diskmen

    Да ,после этих слов комментатора команды дважды и забили.А то всех отправил с этой мотивировкой домой

    19.10.2025

  • Zuschauer

    На сей раз будет "без просвета".

    19.10.2025

  • Gordon

    Это был сарказм:) Поясняю .Если ни с одним из многочисленных тренеров, тренировавших клуб, "Динамо" нихрена ощутимого добиться не может, дело не в тренерах.

    19.10.2025

  • ToLkUnet

    Так их в сборную он и зовет

    19.10.2025

  • ёzhic8

    Игра Динамо - тошнотворное зрелище

    19.10.2025

  • SuperDennis

    Назови фамилии!

    19.10.2025

  • Gordon

    А ещё физруки все, кто до него там работал:)))

    19.10.2025

  • Динамов

    Состав, накупленный ВТБшными ублюDками - для ФНЛ!! А о 5 месте подобные им могут только мечтать в их снах! Но в понятие состав входит и тренерский штаб целиком - это не только днищеВалера, но и Изотов, и тренеры по физподготовке с врачами (особенно днищенский уровень у физиотерапевтов), и Гусев, и Паршивлюк, и всё эта псевдотренерская плеSень.:thumbsdown::thumbsdown:

    19.10.2025

  • SuperDennis

    У Валеры под рукой в 10 раз более серьезные исполнители, чем у Черчесия в Ахмате, но Динамо вообще чудом не проиграло! Тюка, ты спас Динамо от вечного позора! Валера, твой уровень - Ростов. Куда ты полез? Ты не тренер, ты физрук!

    19.10.2025

  • Gordon

    Ага. А после него придёт Настоящий Тренер Тютькин и принесёт клубу долгожданные титулы.

    19.10.2025

  • Колобок Колобков

    Очень жаль Динамо.... Валера-это проклятие....:frowning2:?

    19.10.2025

  • diskmen

    А наш Челестини,в последней игре то-же поплыл.Будь Локо поудачливие,получили бы 6 :0 .Игра в обороне у Динамо и ЦСКА не ладится.Команды заточены на атаку и отсутствует баланс.

    19.10.2025

  • Max Stch

    ИНСАЙД..по форуму https://risovach.com/memimages/2025/10/19/b947a1a681a243ea30eab358b02bb707.jpg

    19.10.2025

  • Gordon

    Неужели здравый смысл...

    19.10.2025

  • Олег

    Валера, верим. А вообще не понятно, как этот бездарь держится. И ещё является тренером сборной. В Испании сразу поняли, что это за тренер и погнали ссаными тряпками. Валера любуется собой в роли тренера, ну Бутан обыграть ещё может.

    19.10.2025

  • Gordon

    То ли дело все остальные, кто "Динамо" тренировал...

    19.10.2025

  • Abellardo

    Оборона да - это похороны, да и Фомин с Глебовым не радуют.

    19.10.2025

  • Gordon

    "Динамо" находится на восьмом месте. "Ахмат" уступает и идёт восьмым. Хармс вспомнился. Семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи.

    19.10.2025

  • Abellardo

    Пусть растет. Перспективный пацан.

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Рамзан - молодец.

    19.10.2025

  • bothof

    При деньгах ВТБ собрать такой состав,надо умудриться!Защитники совсем никудышние,вратарей классных нет,вообще один классный игрок-Бителло,но он играе через раз.Хоршо хоть Тюкавин восстановилсябез него и с нападением беда.Так что на Карпина наезжать глупо,просто этот состав для борьбы,в лучшем случае,за пятое место.

    19.10.2025

  • Abellardo

    Очень солидная игра от Ахмата, вообще, ничего не позволили сделать Динамо. Богасавац сегодня просто зверюга. Тюкавин очень порадовал - возвращается, набирает. Расстроил больше всего очередной непонятный пеналь.

    19.10.2025

  • Jean4

    А время для стройки? Нужно дать!

    19.10.2025

  • Sемён Sемёныч

    Бойцовский клуб Ахмат знатно прихлопнул пуделя, не повезло в концовке. Как тренер Карпуша физрук, с яйцами

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Впечатление, что Тюкавин от чего-то спас Валеру. Вот и всё, что могу сказать об этой игре. "Терек" выглядел поорганизованнее.

    19.10.2025

  • Микола Питерский

    Валерим!

    19.10.2025

  • Али Кабир

    Карпуша! Раз в жизни будь мужчиной! Уйди по-хорошему! А то неровен час вынесут.

    19.10.2025

  • Динамов

    Каким ТАКИМ составом? У Динамо самый худший состав среди команд первой восьмёрки РПЛ - сегодня даже каждый игрок Ахмата(!!!) уверенно уделывал 1в1 любого игрока Динамо!

    19.10.2025

  • Микола Питерский

    Станковича -в динамо, Леру - в спартк. Весело будет

    19.10.2025

  • Zuschauer

    Черчесов переиграл Карпина. У Динамо в атаке ничего не получалось, т. к. Саламыч грамотно выстроил контригру. Ничья только за счет индивидуального мастерства Сергеева и Тюкавина. Из позитива только Расулов в воротах. Может, он на сегодня и не сильнее Лунева с Лещуком, но хоть моложе.

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Сборники приезхают временно, и не слушают дилетантскую ахинею Валеры-веринского.

    19.10.2025

  • Jean4

    Динамо ему не интересно. Вот от Спартака он отстать не может.

    19.10.2025

  • krinf15

    Бывший и настоящий "наработали" на очко! )))))

    19.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Пенсия его заждалась, пора на покой

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    С нетерпением жду статью Алланазарова "Динамо и ужас без конца".

    19.10.2025

  • Динамов

    Валере пора сосредоточиться не на сборной, а на эмиграции в Эстонию. Ему там самое место.

    19.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    С таким составом так бездарно играть, уму непостижимо, треть состава в сборной играют, неужели нельзя придумать что-то более содержательное, чем привозы в своей штрафной. Кошмар, а ещё завтра понедельник (

    19.10.2025

  • инок

    Жаль Ахмат, качественная игра от них, особенно первый тайм

    19.10.2025

  • Динамов

    Валера как раз очко своё только разрабатывает - для ублажения Костина.

    19.10.2025

  • GeoMaS

    А вот ожидаемый результат. Порадоваться за Тюкавина.

    19.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Мелкадзе обкорнал кудри Валере

    19.10.2025

  • AZ

    Игра боевая. Динамо отскочило. До сих пор так и не понял, в какой футбол Карпин пытается играть с Динамо.

    19.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Тюкавин утёр лысину Саламычу

    19.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Когда качественный ремонт затягивается, он заканчивается дешёвой отделкой

    19.10.2025

  • Jean4

    Это ты еще при счете 1-2 написал? Валера же вырвал очко! :smile:

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Силовдвиженские и валероверинский - то понятия не совместимые, по понятиям.

    19.10.2025

  • TomCat

    Ло ходу, сборники Валеру лучше понимают.

    19.10.2025

  • Олег Каноков

    Да уж,братские,не наш тур.Непонятен Валера,чего он хочет?Команда явно мучается.Пора гнать взашей...имхо.

    19.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Валере пора сосредоточиться на сборной окончательно

    19.10.2025

  • Jean4

    Это будет отлично!

    19.10.2025

  • Кабанчик

    Ниче так. И интрига, и развязка. Черчес молодец, Карпин слабоват.

    19.10.2025

  • Микола Питерский

    Браво, Лера! Отнял таки очки у колбасыча

    19.10.2025

  • TokTram_

    Ничья. Ни тем, ни этим.

    19.10.2025

  • Vitamin007

    Карпин- уходи, ты не тренер- ты ничтожество!!!

    19.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Ну это был настоящий дворовой футбол, без мысли в атаке, полнейший бардак в обороне. (Это про Динамо) Игра две равные команды, с совершенно неравными составами, но ничего Валера усреднил. Тяжёло было на это смотреть

    19.10.2025

  • инок

    С ничьей обе команды поздравляю.))

    19.10.2025

  • Jean4

    Боевая ничья. А в следующем туре Валера едет в Питер. Верим?

    19.10.2025

  • футбол это спорт

    Никак не пойму, что это было: Динамо-Ахмат или Карпин-Черчесов ?

    19.10.2025

  • baruv

    Тюкавин, с первым голом! Может не надо было? Пусть тренер сборной сосредоточится на ...сборной

    19.10.2025

  • Михаил

    Мы сколько эту болонку терпеть еще будем?

    19.10.2025

  • TokTram_

    Только не надо переходить на личности )

    19.10.2025

  • puzo-75

    Тюкавин спас болонку...

    19.10.2025

  • Динамов

    1) Ахмат выглядел очень слабенькой командой РПЛ, а Динамо выглядело командой ДВОРОВОЙ, даже не ФНЛ. Немыслимое дно - вот куда опустили Карпин и ВТБ ФК Динамо! 2) Судьи, и главный и на ВАР, подкуплены Кадыровым. 3) Пришёл якобы новый руководитель вместо Гафина - и НИ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ!? Что доказывает, что ВТБ и Костину буквально Sрать на спортивные успехи Динамо. 4) Гладышев пригоден только для продажи билетов на входе на стадион, и такого же качества Зайнутдинов, Кутицкий, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Сергеев, Маухуб, Рубенс.... Карпин - этой команде нечего делать в РПЛ, их уровень дно ФНЛ! :thumbsdown::thumbsdown: 5) Расулов такая же дыра, как и все, кого потренировал Изотов. Но зато - он не увольяемый у нас.:face_vomiting:

    19.10.2025

  • КирпичИнвест

    В дуэли личностей кудряво-бородатое лицо сыграло вничью с лысо-усатым (Илья Казаков)

    19.10.2025

  • TokTram_

    Братские, сочувствие. Эффективный манагер Валера у вас ещё нервов потрепет...

    19.10.2025

  • krinf15

    Строительство новой команды явно затянулось! ((( Очень похоже на долгострой!.. ((( Увы...(((((

    19.10.2025

