Гол Тюкавина в концовке принес московскому «Динамо» ничью с «Ахматом»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2. Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе. На 38-й минуте Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо». На 88-й минуте Эгаш Касинтура вывел грозненцев вперед, но на 90+4-й минуте гол Тюкавина принес «Динамо» ничью. «Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым. Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

hamal Если Динамо будет вечно вторым - поймём и простим. Но что мы делаем на 8-м месте? 20.10.2025

hamal 50 лет терпели - и сейчас стерпим :confounded: 20.10.2025

hamal ну, кстати, первый гол он едва не вытащил, но защита протупила. Второй ему между ушей со всей дури зарядили - человеческая реакция тут не работает, если заранее не прочувствовать, но у него опыт не тот пока. 20.10.2025

dinela Динамики,гоните Пуделя!Доведёт он вас до цугундера! 20.10.2025

lemikhov.gena@mail.ru Кто эту треть в сбродную приглашает? 20.10.2025

Dron56 Пора Карпину уходить в отставку. Команда развалилась.Селекция провалена , если брать полкоманды из Ростова то Динамо превращается в Ростов -2, в следующим матче Зенит просто прибьет Динамо думаю а этот Пудель будет все валить на игроков. Как можно выпускать Гладышева если он обсалютно неготов ? 20.10.2025

hattabych Этот интеллигент во время матча ругался будь здоров и не похоже, что очень ителлигентно. 20.10.2025

AZ Со сборной в товарняках против лохов тоже прокатывают))) 19.10.2025

Dmitriy Nekrasov Причина одна, как и у Спартака - безобразная игра в обороне и слабый вратарь. Вот все беды Динамо и Спартака. 19.10.2025

RobertH А зачем ему уходить, если даже тут на сайте этому фраеру дешевому поют диферамбы? Плюс - он любимец кой - кого в верхних тяжелых креслах. Он так и будет мычать всякую *уйню, тренируя ребят на велотренажерах и теребя бородёнку, пока Ростов не догонит Динамо, да и потом никто его не тронет. Сам не уйдёт, пусть не звездит, жинка его ругает при каждом прерывании поступлений на карточку... 19.10.2025

Футболист Сапогов Впринципе сезон потерян. 4 победы в 12 матчах. График команды борющейся за зону непопадания в переходные матчи. Хорошо хоть есть Сочи, НН и Оренбурги! Позор, бл*ть! 19.10.2025

Slim Tallers Динамо на ничью не наиграло,Ахмат потерял 2 очка. Валера убил команду Лички. 19.10.2025

Ivan Ivanov Интеллигенты мужчин в душ не приглашают как Черчесов Денисова.Ждём когда Черчесов позовёт в душ Садулаева. 19.10.2025

blue-white! Боюсь он и сам не понимает. Сидит и думает: "Странно, в футбольном менеджере мои схемы прокатывают"... 19.10.2025

Irzhi Korn посмотрел пресс-конференцию... какое же карпин УГ по сравнению с Черечесовым. Стас - умница, интеллигент и это, бл, эстонское ХАМЛО! Когда же это ничтожество найдет хоть капельку совести, чт об уйти без компенсации... Тварь!!! 19.10.2025

Ivan Ivanov Люди успокойтесь.Дело не в Карпине.Динаму не спасут ни Маур,ни Пеп,ни Клопп.Динама проклята женой Севидова. 19.10.2025

blue-white! В Валеру уже не верится давно... 19.10.2025

protestdr Вас,вчера,раздел тренер,который строил 3 года свою команду по кирпичику.У вас всё сыро и на Челистини ещё посмотрим.А мы-выходим голые на каждый матч:relaxed:? 19.10.2025

DemolisherAjax Почти половина чемпионата прошла,а Карпин всё ещё строит...строит из себя тренера :) Давай до свидания,Валерчик :) 19.10.2025

regiment Тюка походу спас Валеру 19.10.2025

ToLkUnet Прекрасный юмор 19.10.2025

Олег Просто обыкновенный быдлан. Давно обэтом говорил. 19.10.2025

protestdr Последняя наша серьёзная покупка-10 млн. За Бителло два года назад.И она окупилась,как минимум.Вы про какие деньги? 19.10.2025

krinf15 Отличная идея! ))))) 19.10.2025

Zuschauer А вообще Валеру не за то критикуют. Сегодня после гола Тюкавина ему надо было выпустить Лещука вместо Сергеева. И было бы 3:2. 19.10.2025

Alexey Tarasov Братских с ничейным результатом.Хорошо,что Тюкавин забил Понемногу набирает форму А вот Г/Т-такое ощущение не знает,что делать-как наладить игру.Постоянно какие-то шарахания, а потом отмазки Лучше б-Динамо занимался, а не этими бесполезными товарниками имхо 19.10.2025

RobertH Дват разных интервью по итогам матча в зависимости не от результата, а в зависимости от элементарного воспитания. Смотреть, как мычит и выёживается Валера, способный обыгрывать команды в товарняках, было опять тяжело. Жлоб он и пижон... 19.10.2025

Gordon А ничего, что у этих тренеров, включая Адвокаата, в "Зените" состав был несколько иной? 19.10.2025

protestdr До 2028 Контракт подписали.Личка получал 1,2-Карпин 2,5.С Личкой на год изначально заключали. 19.10.2025

Фобия Широко шагая! Это про полевого командира...:rofl: 19.10.2025

Zuschauer Ну пока так. В Валеру и Динамо можно только верить. Без всяких рациональных причин. 19.10.2025

Заполярье Чекистов-казнокрадов нужно будет судить прямо на "Красной площади", при параде! Народный суд - самый гуманный суд в мире! Так говорил Ёся Джугашвили ( по кличке Сталин, как у собаки). :weary::money_mouth::neutral_face: 19.10.2025

blue-white! Пусть работает...грузчиком или уборщицей... 19.10.2025

blue-white! Не отдадим. Вот Валеру забирайте хоть вчера... 19.10.2025

blue-white! Ох не знаю, хотелось бы в это верить. Йокановича целый сезон терпели... 19.10.2025

АнтиматериюПродамДорого Тренировки чекистского режима? Ты уебан? Что за тренировки, он в них из нагана стреляет? 19.10.2025

fell62 Тюка спас Болонку ))) 19.10.2025

Aprel Наш футбол нужен только спорт агентам и чекистам-казнокрадам, для разворовывания бюджета России! Помогите! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth: 19.10.2025

АйЯЯйКиН-СССР Играли два бывших одноклубника. в одно время бывшие в команде.... Карпин и Черчес - стоят друг друга.... :joy::joy::joy: 19.10.2025

Zuschauer При Личке через раз играли. Вспомнить хотя б игру в Грозном с тем же Ахматом. Отскочили на последних секундах благодаря курьезному голу Лещука. Личка частенько говорил "Команды не было на поле". Непонятно тогда, кого он на игру выпускал. 19.10.2025

АнтиматериюПродамДорого Валера держится очень на тоненьком. Все может уже очень скоро случиться. И Тюкавин не спасет. 19.10.2025

Фобия Уровень Карпа, это тренировки футбольной сборной чекистского режима, где в принципе, результат нужен только для галочки! Для пропаганды! А это главное, как сказал сам великий Путин! Пропаганда - вот что самое главное все эти годы...У Валеры, такое же отношение к своей работе! Простая история...Рыба гниёт с головы!:sunglasses::money_mouth::relaxed:? 19.10.2025

blue-white! Пусть сам себя уволит за профнепригодность... 19.10.2025

АнтиматериюПродамДорого Человек с фамилией контрацептива, чего с него взять? Дебилойд! Надо просто не отвечать таким дырявым дурачкам! И порко россо из таких. Оба кстати спартаковцы, что символично. 19.10.2025

blue-white! Карпин зачем-то поменял Касереса на Кутицкого, оттуда нам и пришёл второй гол. А первый гол в наши ворота вообще сказка, Ахмат забил, внимание, после нашего же аута. Валеру взяли чтобы он выстроил оборону, в итоге мы пропускаем больше, чем при Личке, но и забиваем тоже меньше. Занавес... 19.10.2025

Реалист-правдоруб Заберите Тюкавина у Валеры, пусть не мучает пацана. В ЦСКА от него больше пользы будет. 19.10.2025

Dron56 Команда неготова от слова совсем, Тренер за все отвечает а не перекидывает вину на игроков, при Личке тоже было много проблем с травмами но команда была играющая... 19.10.2025

Zuschauer Отличный план. Кто осуществлять будет? Костин сам всех увольняет. 19.10.2025

Заполярье Дайте Валере поработать! :relieved: 19.10.2025

blue-white! неВалерим... 19.10.2025

SuperDennis ПНХ! Не пиши под моими комментариями больше ничего, просто минусуй, как раньше делал. Ты дебил, с дебилами не общаюсь! 19.10.2025

Олег Каноков Заба свои 5-6 голов за сезон запихал бы,и защиту соперника потрепал бы.Жалею о расставании с ним.Мусаева губит излишняя эмоциональнось,а напу нужно быть хладнокровным.)Алерандро пока только помеха.Мне понравилась игра Поповича,загадка,на кой он на лавке сидит? 19.10.2025

Dron56 ВАЛЕРИК ! Ты все нам доказал ! Ты можешь тренировать команды способные бороться за восьмые места, ТЫ превратил Динамо серую ,унылую, убогую команду ! Надеюсь что после следующий игры тебе дадут достойного пинка ! Болельщики устали от тебя ! Тренируй свою игрушечную сборную ! Клубная работа не для тебя. Точка. 19.10.2025

Fanatico Уровень Валеры детский тренер в Испании 19.10.2025

Реалист-правдоруб Все мы считали Черчесова физруком, и вот он пришел в Ахмат и стало немного не ловко) 19.10.2025

Микола Питерский Валерим 19.10.2025

Zuschauer Отчасти согласен, но Карпин уже приложил руку к этому составу. Осипенко, Зайнутдинов - под него приобретения. Маричаль Фернандес косячили чуть меньше. 19.10.2025

АнтиматериюПродамДорого П-профессонализм! 19.10.2025

Gordon То есть ты не в курсе ни что такое логика, ни что такое сарказм. Ясно. Поясняю. Ещё раз. Тренеры были самые разные. Но результат примерно один и тот же. Иногда было приятно смотреть, но в итоге пшик всё равно. И, если так при всех (!) многочисленных тренерах, - саиых разных, - то дело совсем не в тренерах. И утверждение про Карпина как про физрука - типа лично он во всём виноват, - нелепо. Несложно. Если захотеть. 19.10.2025

hant64 Давненько Кадырова так не оскорбляли)). 19.10.2025

alex2999 «Динамо»...остается на ВОСЬМОМ месте.. «Ахмат» уступает бело-голубым и идет ВОСЬМЫМ. 19.10.2025

blue-white! Значит и его вслед... 19.10.2025

hant64 Правильно. Потому я и не смотрю. И другим не советую)). 19.10.2025

puzo-75 Ну,на Ростов в сборной все уже посмотрели, теперь- Динамо...))) 19.10.2025

blue-white! Тюкавин спас зад кудрявой болонки! Доколе мы будем терпеть это рыжее недоразумение?! 19.10.2025

Zuschauer Костин вообще-то всецело поддержал эту идею. Может и породил. 19.10.2025

hant64 Да ладно, у Балтики, наверное, состав сильно лучше:grin: 19.10.2025

SuperDennis Личка физрук? Шварц физрук? Сударь, где твоя логика??? Чего ты пишешь? 19.10.2025

blue-white! Похоже Гафину, не зря его попросили... 19.10.2025

Реалист-правдоруб Из Динамо вызова в сборную заслуживает только Сергеев, остальные туда попадают по блату. 19.10.2025

Gordon Нет, не жаль ) 19.10.2025

diskmen МУсаев сломался,А Алерандро не тянет.Хоть Заболотного возвращай из Спартака,а то он там заскучал 19.10.2025

Gordon Было. А при Силкине и Шварце разве не было поначалу приятно смотреть? И? Что в итоге? Паки и паки, в организации работы причины, а не в тренере. 19.10.2025

hant64 Очередной динамовский сезон летит к чёртовой матери. Интересно, какому "гению" в динамовском руководстве пришла идея пригласить ГТ Карпина? 19.10.2025

Gordon Сударь, посмотрите в словаре значение слова "логика" ) 19.10.2025

Олег Чем Личка был плох? При нём на динамиков было приятно смотреть. 19.10.2025

Динамов Все тренеры, которых назначали в Динамо, были абсолютными нулями - а не ДОРОГОСТОЯЩИМИ классными всемирно известными главными тренерами, каких в своё время назначал тот же Зенит (начиная с Дика Адвоката). 19.10.2025

TokTram_ Валера может, к несчастью, не сдать языковой экзамен. И его депортируют. 19.10.2025

Олег Каноков В защите-дыра в центре,нет жёсткого опорника,в результате высокое давление на чистых защитников,плюс нет форварда-убийцы,по типу условных Кордобы и Даку.Чему удивляться? 19.10.2025

SuperDennis Ты когда чушь пишешь и минусуешь, всегда оправдываешь это неким сарказмом? 19.10.2025

Бен Ричардс Глядя в таблицу, можно предположить,что предстоит настоящая битва за шестое место. 19.10.2025

AZ Интересно, как ЭСК будет отмазывать судеек))). Их сам Сидоров спалил: "Почувствовал, что прихватили за руку, и упал"))). Мажич, ну посмотри ты, как сейчас МЧМ судят! Там самая популярная формулировка "недостаточный контакт, нет пенальти2))) 19.10.2025

diskmen Да ,после этих слов комментатора команды дважды и забили.А то всех отправил с этой мотивировкой домой 19.10.2025

Zuschauer На сей раз будет "без просвета". 19.10.2025

Gordon Это был сарказм:) Поясняю .Если ни с одним из многочисленных тренеров, тренировавших клуб, "Динамо" нихрена ощутимого добиться не может, дело не в тренерах. 19.10.2025

ToLkUnet Так их в сборную он и зовет 19.10.2025

ёzhic8 Игра Динамо - тошнотворное зрелище 19.10.2025

SuperDennis Назови фамилии! 19.10.2025

Gordon А ещё физруки все, кто до него там работал:))) 19.10.2025

Динамов Состав, накупленный ВТБшными ублюDками - для ФНЛ!! А о 5 месте подобные им могут только мечтать в их снах! Но в понятие состав входит и тренерский штаб целиком - это не только днищеВалера, но и Изотов, и тренеры по физподготовке с врачами (особенно днищенский уровень у физиотерапевтов), и Гусев, и Паршивлюк, и всё эта псевдотренерская плеSень.:thumbsdown::thumbsdown: 19.10.2025

SuperDennis У Валеры под рукой в 10 раз более серьезные исполнители, чем у Черчесия в Ахмате, но Динамо вообще чудом не проиграло! Тюка, ты спас Динамо от вечного позора! Валера, твой уровень - Ростов. Куда ты полез? Ты не тренер, ты физрук! 19.10.2025

Gordon Ага. А после него придёт Настоящий Тренер Тютькин и принесёт клубу долгожданные титулы. 19.10.2025

Колобок Колобков Очень жаль Динамо.... Валера-это проклятие....:frowning2:? 19.10.2025

diskmen А наш Челестини,в последней игре то-же поплыл.Будь Локо поудачливие,получили бы 6 :0 .Игра в обороне у Динамо и ЦСКА не ладится.Команды заточены на атаку и отсутствует баланс. 19.10.2025

Max Stch ИНСАЙД..по форуму https://risovach.com/memimages/2025/10/19/b947a1a681a243ea30eab358b02bb707.jpg 19.10.2025

Gordon Неужели здравый смысл... 19.10.2025

Олег Валера, верим. А вообще не понятно, как этот бездарь держится. И ещё является тренером сборной. В Испании сразу поняли, что это за тренер и погнали ссаными тряпками. Валера любуется собой в роли тренера, ну Бутан обыграть ещё может. 19.10.2025

Gordon То ли дело все остальные, кто "Динамо" тренировал... 19.10.2025

Abellardo Оборона да - это похороны, да и Фомин с Глебовым не радуют. 19.10.2025

Gordon "Динамо" находится на восьмом месте. "Ахмат" уступает и идёт восьмым. Хармс вспомнился. Семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи. 19.10.2025

Abellardo Пусть растет. Перспективный пацан. 19.10.2025

Lars Berger Рамзан - молодец. 19.10.2025

bothof При деньгах ВТБ собрать такой состав,надо умудриться!Защитники совсем никудышние,вратарей классных нет,вообще один классный игрок-Бителло,но он играе через раз.Хоршо хоть Тюкавин восстановилсябез него и с нападением беда.Так что на Карпина наезжать глупо,просто этот состав для борьбы,в лучшем случае,за пятое место. 19.10.2025

Abellardo Очень солидная игра от Ахмата, вообще, ничего не позволили сделать Динамо. Богасавац сегодня просто зверюга. Тюкавин очень порадовал - возвращается, набирает. Расстроил больше всего очередной непонятный пеналь. 19.10.2025

Jean4 А время для стройки? Нужно дать! 19.10.2025

Sемён Sемёныч Бойцовский клуб Ахмат знатно прихлопнул пуделя, не повезло в концовке. Как тренер Карпуша физрук, с яйцами 19.10.2025

Lars Berger Впечатление, что Тюкавин от чего-то спас Валеру. Вот и всё, что могу сказать об этой игре. "Терек" выглядел поорганизованнее. 19.10.2025

Микола Питерский Валерим! 19.10.2025

Али Кабир Карпуша! Раз в жизни будь мужчиной! Уйди по-хорошему! А то неровен час вынесут. 19.10.2025

Динамов Каким ТАКИМ составом? У Динамо самый худший состав среди команд первой восьмёрки РПЛ - сегодня даже каждый игрок Ахмата(!!!) уверенно уделывал 1в1 любого игрока Динамо! 19.10.2025

Микола Питерский Станковича -в динамо, Леру - в спартк. Весело будет 19.10.2025

Zuschauer Черчесов переиграл Карпина. У Динамо в атаке ничего не получалось, т. к. Саламыч грамотно выстроил контригру. Ничья только за счет индивидуального мастерства Сергеева и Тюкавина. Из позитива только Расулов в воротах. Может, он на сегодня и не сильнее Лунева с Лещуком, но хоть моложе. 19.10.2025

Saiga-спринтер Сборники приезхают временно, и не слушают дилетантскую ахинею Валеры-веринского. 19.10.2025

Jean4 Динамо ему не интересно. Вот от Спартака он отстать не может. 19.10.2025

krinf15 Бывший и настоящий "наработали" на очко! ))))) 19.10.2025

Жорик Хоромзунов Пенсия его заждалась, пора на покой 19.10.2025

Бен Ричардс С нетерпением жду статью Алланазарова "Динамо и ужас без конца". 19.10.2025

Динамов Валере пора сосредоточиться не на сборной, а на эмиграции в Эстонию. Ему там самое место. 19.10.2025

Жорик Хоромзунов С таким составом так бездарно играть, уму непостижимо, треть состава в сборной играют, неужели нельзя придумать что-то более содержательное, чем привозы в своей штрафной. Кошмар, а ещё завтра понедельник ( 19.10.2025

инок Жаль Ахмат, качественная игра от них, особенно первый тайм 19.10.2025

Динамов Валера как раз очко своё только разрабатывает - для ублажения Костина. 19.10.2025

GeoMaS А вот ожидаемый результат. Порадоваться за Тюкавина. 19.10.2025

П_о_в_а_р Мелкадзе обкорнал кудри Валере 19.10.2025

AZ Игра боевая. Динамо отскочило. До сих пор так и не понял, в какой футбол Карпин пытается играть с Динамо. 19.10.2025

П_о_в_а_р Тюкавин утёр лысину Саламычу 19.10.2025

Жорик Хоромзунов Когда качественный ремонт затягивается, он заканчивается дешёвой отделкой 19.10.2025

Jean4 Это ты еще при счете 1-2 написал? Валера же вырвал очко! :smile: 19.10.2025

Saiga-спринтер Силовдвиженские и валероверинский - то понятия не совместимые, по понятиям. 19.10.2025

TomCat Ло ходу, сборники Валеру лучше понимают. 19.10.2025

Олег Каноков Да уж,братские,не наш тур.Непонятен Валера,чего он хочет?Команда явно мучается.Пора гнать взашей...имхо. 19.10.2025

Жорик Хоромзунов Валере пора сосредоточиться на сборной окончательно 19.10.2025

Jean4 Это будет отлично! 19.10.2025

Кабанчик Ниче так. И интрига, и развязка. Черчес молодец, Карпин слабоват. 19.10.2025

Микола Питерский Браво, Лера! Отнял таки очки у колбасыча 19.10.2025

TokTram_ Ничья. Ни тем, ни этим. 19.10.2025

Vitamin007 Карпин- уходи, ты не тренер- ты ничтожество!!! 19.10.2025

Жорик Хоромзунов Ну это был настоящий дворовой футбол, без мысли в атаке, полнейший бардак в обороне. (Это про Динамо) Игра две равные команды, с совершенно неравными составами, но ничего Валера усреднил. Тяжёло было на это смотреть 19.10.2025

инок С ничьей обе команды поздравляю.)) 19.10.2025

Jean4 Боевая ничья. А в следующем туре Валера едет в Питер. Верим? 19.10.2025

футбол это спорт Никак не пойму, что это было: Динамо-Ахмат или Карпин-Черчесов ? 19.10.2025

baruv Тюкавин, с первым голом! Может не надо было? Пусть тренер сборной сосредоточится на ...сборной 19.10.2025

Михаил Мы сколько эту болонку терпеть еще будем? 19.10.2025

TokTram_ Только не надо переходить на личности ) 19.10.2025

puzo-75 Тюкавин спас болонку... 19.10.2025

Динамов 1) Ахмат выглядел очень слабенькой командой РПЛ, а Динамо выглядело командой ДВОРОВОЙ, даже не ФНЛ. Немыслимое дно - вот куда опустили Карпин и ВТБ ФК Динамо! 2) Судьи, и главный и на ВАР, подкуплены Кадыровым. 3) Пришёл якобы новый руководитель вместо Гафина - и НИ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ!? Что доказывает, что ВТБ и Костину буквально Sрать на спортивные успехи Динамо. 4) Гладышев пригоден только для продажи билетов на входе на стадион, и такого же качества Зайнутдинов, Кутицкий, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Сергеев, Маухуб, Рубенс.... Карпин - этой команде нечего делать в РПЛ, их уровень дно ФНЛ! :thumbsdown::thumbsdown: 5) Расулов такая же дыра, как и все, кого потренировал Изотов. Но зато - он не увольяемый у нас.:face_vomiting: 19.10.2025

КирпичИнвест В дуэли личностей кудряво-бородатое лицо сыграло вничью с лысо-усатым (Илья Казаков) 19.10.2025

TokTram_ Братские, сочувствие. Эффективный манагер Валера у вас ещё нервов потрепет... 19.10.2025