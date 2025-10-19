Гол Тюкавина в концовке принес московскому «Динамо» ничью с «Ахматом»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.
Счет на 17-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. Четыре минуты спустя грозненцы отыгрались благодаря голу Георгия Мелкадзе. На 38-й минуте Лечи Садулаев не реализовал пенальти, не попав в ворота «Динамо».
На 88-й минуте Эгаш Касинтура вывел грозненцев вперед, но на 90+4-й минуте гол Тюкавина принес «Динамо» ничью.
«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.
hamal
Если Динамо будет вечно вторым - поймём и простим. Но что мы делаем на 8-м месте?
20.10.2025
hamal
50 лет терпели - и сейчас стерпим :confounded:
20.10.2025
hamal
ну, кстати, первый гол он едва не вытащил, но защита протупила. Второй ему между ушей со всей дури зарядили - человеческая реакция тут не работает, если заранее не прочувствовать, но у него опыт не тот пока.
20.10.2025
dinela
Динамики,гоните Пуделя!Доведёт он вас до цугундера!
20.10.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Кто эту треть в сбродную приглашает?
20.10.2025
Dron56
Пора Карпину уходить в отставку. Команда развалилась.Селекция провалена , если брать полкоманды из Ростова то Динамо превращается в Ростов -2, в следующим матче Зенит просто прибьет Динамо думаю а этот Пудель будет все валить на игроков. Как можно выпускать Гладышева если он обсалютно неготов ?
20.10.2025
hattabych
Этот интеллигент во время матча ругался будь здоров и не похоже, что очень ителлигентно.
20.10.2025
AZ
Со сборной в товарняках против лохов тоже прокатывают)))
19.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Причина одна, как и у Спартака - безобразная игра в обороне и слабый вратарь. Вот все беды Динамо и Спартака.
19.10.2025
RobertH
А зачем ему уходить, если даже тут на сайте этому фраеру дешевому поют диферамбы? Плюс - он любимец кой - кого в верхних тяжелых креслах. Он так и будет мычать всякую *уйню, тренируя ребят на велотренажерах и теребя бородёнку, пока Ростов не догонит Динамо, да и потом никто его не тронет. Сам не уйдёт, пусть не звездит, жинка его ругает при каждом прерывании поступлений на карточку...
19.10.2025
Футболист Сапогов
Впринципе сезон потерян. 4 победы в 12 матчах. График команды борющейся за зону непопадания в переходные матчи. Хорошо хоть есть Сочи, НН и Оренбурги! Позор, бл*ть!
19.10.2025
Slim Tallers
Динамо на ничью не наиграло,Ахмат потерял 2 очка. Валера убил команду Лички.
19.10.2025
Ivan Ivanov
Интеллигенты мужчин в душ не приглашают как Черчесов Денисова.Ждём когда Черчесов позовёт в душ Садулаева.
19.10.2025
blue-white!
Боюсь он и сам не понимает. Сидит и думает: "Странно, в футбольном менеджере мои схемы прокатывают"...
19.10.2025
Irzhi Korn
посмотрел пресс-конференцию... какое же карпин УГ по сравнению с Черечесовым. Стас - умница, интеллигент и это, бл, эстонское ХАМЛО! Когда же это ничтожество найдет хоть капельку совести, чт об уйти без компенсации... Тварь!!!
19.10.2025
Ivan Ivanov
Люди успокойтесь.Дело не в Карпине.Динаму не спасут ни Маур,ни Пеп,ни Клопп.Динама проклята женой Севидова.
19.10.2025
blue-white!
В Валеру уже не верится давно...
19.10.2025
protestdr
Вас,вчера,раздел тренер,который строил 3 года свою команду по кирпичику.У вас всё сыро и на Челистини ещё посмотрим.А мы-выходим голые на каждый матч:relaxed:?
19.10.2025
DemolisherAjax
Почти половина чемпионата прошла,а Карпин всё ещё строит...строит из себя тренера :) Давай до свидания,Валерчик :)
19.10.2025
regiment
Тюка походу спас Валеру
19.10.2025
ToLkUnet
Прекрасный юмор
19.10.2025
Олег
Просто обыкновенный быдлан. Давно обэтом говорил.
19.10.2025
protestdr
Последняя наша серьёзная покупка-10 млн. За Бителло два года назад.И она окупилась,как минимум.Вы про какие деньги?
19.10.2025
krinf15
Отличная идея! )))))
19.10.2025
Zuschauer
А вообще Валеру не за то критикуют. Сегодня после гола Тюкавина ему надо было выпустить Лещука вместо Сергеева. И было бы 3:2.
19.10.2025
Alexey Tarasov
Братских с ничейным результатом.Хорошо,что Тюкавин забил Понемногу набирает форму А вот Г/Т-такое ощущение не знает,что делать-как наладить игру.Постоянно какие-то шарахания, а потом отмазки Лучше б-Динамо занимался, а не этими бесполезными товарниками имхо
19.10.2025
RobertH
Дват разных интервью по итогам матча в зависимости не от результата, а в зависимости от элементарного воспитания. Смотреть, как мычит и выёживается Валера, способный обыгрывать команды в товарняках, было опять тяжело. Жлоб он и пижон...
19.10.2025
Gordon
А ничего, что у этих тренеров, включая Адвокаата, в "Зените" состав был несколько иной?
19.10.2025
protestdr
До 2028 Контракт подписали.Личка получал 1,2-Карпин 2,5.С Личкой на год изначально заключали.
19.10.2025
Фобия
Широко шагая! Это про полевого командира...:rofl:
19.10.2025
Zuschauer
Ну пока так. В Валеру и Динамо можно только верить. Без всяких рациональных причин.
19.10.2025
Заполярье
Чекистов-казнокрадов нужно будет судить прямо на "Красной площади", при параде! Народный суд - самый гуманный суд в мире! Так говорил Ёся Джугашвили ( по кличке Сталин, как у собаки). :weary::money_mouth::neutral_face:
19.10.2025
blue-white!
Пусть работает...грузчиком или уборщицей...
19.10.2025
blue-white!
Не отдадим. Вот Валеру забирайте хоть вчера...
19.10.2025
blue-white!
Ох не знаю, хотелось бы в это верить. Йокановича целый сезон терпели...
19.10.2025
АнтиматериюПродамДорого
Тренировки чекистского режима? Ты уебан? Что за тренировки, он в них из нагана стреляет?
19.10.2025
fell62
Тюка спас Болонку )))
19.10.2025
Aprel
Наш футбол нужен только спорт агентам и чекистам-казнокрадам, для разворовывания бюджета России! Помогите! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:
19.10.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Играли два бывших одноклубника. в одно время бывшие в команде.... Карпин и Черчес - стоят друг друга.... :joy::joy::joy:
19.10.2025
Zuschauer
При Личке через раз играли. Вспомнить хотя б игру в Грозном с тем же Ахматом. Отскочили на последних секундах благодаря курьезному голу Лещука. Личка частенько говорил "Команды не было на поле". Непонятно тогда, кого он на игру выпускал.
19.10.2025
АнтиматериюПродамДорого
Валера держится очень на тоненьком. Все может уже очень скоро случиться. И Тюкавин не спасет.
19.10.2025
Фобия
Уровень Карпа, это тренировки футбольной сборной чекистского режима, где в принципе, результат нужен только для галочки! Для пропаганды! А это главное, как сказал сам великий Путин! Пропаганда - вот что самое главное все эти годы...У Валеры, такое же отношение к своей работе! Простая история...Рыба гниёт с головы!:sunglasses::money_mouth::relaxed:?
19.10.2025
blue-white!
Пусть сам себя уволит за профнепригодность...
19.10.2025
АнтиматериюПродамДорого
Человек с фамилией контрацептива, чего с него взять? Дебилойд! Надо просто не отвечать таким дырявым дурачкам! И порко россо из таких. Оба кстати спартаковцы, что символично.
19.10.2025
blue-white!
Карпин зачем-то поменял Касереса на Кутицкого, оттуда нам и пришёл второй гол. А первый гол в наши ворота вообще сказка, Ахмат забил, внимание, после нашего же аута. Валеру взяли чтобы он выстроил оборону, в итоге мы пропускаем больше, чем при Личке, но и забиваем тоже меньше. Занавес...
19.10.2025
Реалист-правдоруб
Заберите Тюкавина у Валеры, пусть не мучает пацана. В ЦСКА от него больше пользы будет.
19.10.2025
Dron56
Команда неготова от слова совсем, Тренер за все отвечает а не перекидывает вину на игроков, при Личке тоже было много проблем с травмами но команда была играющая...
19.10.2025
Zuschauer
Отличный план. Кто осуществлять будет? Костин сам всех увольняет.
19.10.2025
Заполярье
Дайте Валере поработать! :relieved:
19.10.2025
blue-white!
неВалерим...
19.10.2025
SuperDennis
ПНХ! Не пиши под моими комментариями больше ничего, просто минусуй, как раньше делал. Ты дебил, с дебилами не общаюсь!
19.10.2025
Олег Каноков
Заба свои 5-6 голов за сезон запихал бы,и защиту соперника потрепал бы.Жалею о расставании с ним.Мусаева губит излишняя эмоциональнось,а напу нужно быть хладнокровным.)Алерандро пока только помеха.Мне понравилась игра Поповича,загадка,на кой он на лавке сидит?
19.10.2025
Dron56
ВАЛЕРИК ! Ты все нам доказал ! Ты можешь тренировать команды способные бороться за восьмые места, ТЫ превратил Динамо серую ,унылую, убогую команду ! Надеюсь что после следующий игры тебе дадут достойного пинка ! Болельщики устали от тебя ! Тренируй свою игрушечную сборную ! Клубная работа не для тебя. Точка.
19.10.2025
Fanatico
Уровень Валеры детский тренер в Испании
19.10.2025
Реалист-правдоруб
Все мы считали Черчесова физруком, и вот он пришел в Ахмат и стало немного не ловко)
19.10.2025
Микола Питерский
Валерим
19.10.2025
Zuschauer
Отчасти согласен, но Карпин уже приложил руку к этому составу. Осипенко, Зайнутдинов - под него приобретения. Маричаль Фернандес косячили чуть меньше.
19.10.2025
АнтиматериюПродамДорого
П-профессонализм!
19.10.2025
Gordon
То есть ты не в курсе ни что такое логика, ни что такое сарказм. Ясно. Поясняю. Ещё раз. Тренеры были самые разные. Но результат примерно один и тот же. Иногда было приятно смотреть, но в итоге пшик всё равно. И, если так при всех (!) многочисленных тренерах, - саиых разных, - то дело совсем не в тренерах. И утверждение про Карпина как про физрука - типа лично он во всём виноват, - нелепо. Несложно. Если захотеть.
19.10.2025
hant64
Давненько Кадырова так не оскорбляли)).
19.10.2025
alex2999
«Динамо»...остается на ВОСЬМОМ месте.. «Ахмат» уступает бело-голубым и идет ВОСЬМЫМ.
19.10.2025
blue-white!
Значит и его вслед...
19.10.2025
hant64
Правильно. Потому я и не смотрю. И другим не советую)).
19.10.2025
puzo-75
Ну,на Ростов в сборной все уже посмотрели, теперь- Динамо...)))
19.10.2025
blue-white!
Тюкавин спас зад кудрявой болонки! Доколе мы будем терпеть это рыжее недоразумение?!
19.10.2025
Zuschauer
Костин вообще-то всецело поддержал эту идею. Может и породил.
19.10.2025
hant64
Да ладно, у Балтики, наверное, состав сильно лучше:grin:
19.10.2025
SuperDennis
Личка физрук? Шварц физрук? Сударь, где твоя логика??? Чего ты пишешь?
19.10.2025
blue-white!
Похоже Гафину, не зря его попросили...
19.10.2025
Реалист-правдоруб
Из Динамо вызова в сборную заслуживает только Сергеев, остальные туда попадают по блату.
19.10.2025
Gordon
Нет, не жаль )
19.10.2025
diskmen
МУсаев сломался,А Алерандро не тянет.Хоть Заболотного возвращай из Спартака,а то он там заскучал
19.10.2025
Gordon
Было. А при Силкине и Шварце разве не было поначалу приятно смотреть? И? Что в итоге? Паки и паки, в организации работы причины, а не в тренере.
19.10.2025
hant64
Очередной динамовский сезон летит к чёртовой матери. Интересно, какому "гению" в динамовском руководстве пришла идея пригласить ГТ Карпина?
19.10.2025
Gordon
Сударь, посмотрите в словаре значение слова "логика" )
19.10.2025
Олег
Чем Личка был плох? При нём на динамиков было приятно смотреть.
19.10.2025
Динамов
Все тренеры, которых назначали в Динамо, были абсолютными нулями - а не ДОРОГОСТОЯЩИМИ классными всемирно известными главными тренерами, каких в своё время назначал тот же Зенит (начиная с Дика Адвоката).
19.10.2025
TokTram_
Валера может, к несчастью, не сдать языковой экзамен. И его депортируют.
19.10.2025
Олег Каноков
В защите-дыра в центре,нет жёсткого опорника,в результате высокое давление на чистых защитников,плюс нет форварда-убийцы,по типу условных Кордобы и Даку.Чему удивляться?
19.10.2025
SuperDennis
Ты когда чушь пишешь и минусуешь, всегда оправдываешь это неким сарказмом?
19.10.2025
Бен Ричардс
Глядя в таблицу, можно предположить,что предстоит настоящая битва за шестое место.
19.10.2025
AZ
Интересно, как ЭСК будет отмазывать судеек))). Их сам Сидоров спалил: "Почувствовал, что прихватили за руку, и упал"))). Мажич, ну посмотри ты, как сейчас МЧМ судят! Там самая популярная формулировка "недостаточный контакт, нет пенальти2)))
19.10.2025
diskmen
Да ,после этих слов комментатора команды дважды и забили.А то всех отправил с этой мотивировкой домой
19.10.2025
Zuschauer
На сей раз будет "без просвета".
19.10.2025
Gordon
Это был сарказм:) Поясняю .Если ни с одним из многочисленных тренеров, тренировавших клуб, "Динамо" нихрена ощутимого добиться не может, дело не в тренерах.
19.10.2025
ToLkUnet
Так их в сборную он и зовет
19.10.2025
ёzhic8
Игра Динамо - тошнотворное зрелище
19.10.2025
SuperDennis
Назови фамилии!
19.10.2025
Gordon
А ещё физруки все, кто до него там работал:)))
19.10.2025
Динамов
Состав, накупленный ВТБшными ублюDками - для ФНЛ!! А о 5 месте подобные им могут только мечтать в их снах! Но в понятие состав входит и тренерский штаб целиком - это не только днищеВалера, но и Изотов, и тренеры по физподготовке с врачами (особенно днищенский уровень у физиотерапевтов), и Гусев, и Паршивлюк, и всё эта псевдотренерская плеSень.:thumbsdown::thumbsdown:
19.10.2025
SuperDennis
У Валеры под рукой в 10 раз более серьезные исполнители, чем у Черчесия в Ахмате, но Динамо вообще чудом не проиграло! Тюка, ты спас Динамо от вечного позора! Валера, твой уровень - Ростов. Куда ты полез? Ты не тренер, ты физрук!
19.10.2025
Gordon
Ага. А после него придёт Настоящий Тренер Тютькин и принесёт клубу долгожданные титулы.
19.10.2025
Колобок Колобков
Очень жаль Динамо.... Валера-это проклятие....:frowning2:?
19.10.2025
diskmen
А наш Челестини,в последней игре то-же поплыл.Будь Локо поудачливие,получили бы 6 :0 .Игра в обороне у Динамо и ЦСКА не ладится.Команды заточены на атаку и отсутствует баланс.
19.10.2025
Max Stch
ИНСАЙД..по форуму https://risovach.com/memimages/2025/10/19/b947a1a681a243ea30eab358b02bb707.jpg
19.10.2025
Gordon
Неужели здравый смысл...
19.10.2025
Олег
Валера, верим. А вообще не понятно, как этот бездарь держится. И ещё является тренером сборной. В Испании сразу поняли, что это за тренер и погнали ссаными тряпками. Валера любуется собой в роли тренера, ну Бутан обыграть ещё может.
19.10.2025
Gordon
То ли дело все остальные, кто "Динамо" тренировал...
19.10.2025
Abellardo
Оборона да - это похороны, да и Фомин с Глебовым не радуют.
19.10.2025
Gordon
"Динамо" находится на восьмом месте. "Ахмат" уступает и идёт восьмым. Хармс вспомнился. Семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи.
19.10.2025
Abellardo
Пусть растет. Перспективный пацан.
19.10.2025
Lars Berger
Рамзан - молодец.
19.10.2025
bothof
При деньгах ВТБ собрать такой состав,надо умудриться!Защитники совсем никудышние,вратарей классных нет,вообще один классный игрок-Бителло,но он играе через раз.Хоршо хоть Тюкавин восстановилсябез него и с нападением беда.Так что на Карпина наезжать глупо,просто этот состав для борьбы,в лучшем случае,за пятое место.
19.10.2025
Abellardo
Очень солидная игра от Ахмата, вообще, ничего не позволили сделать Динамо. Богасавац сегодня просто зверюга. Тюкавин очень порадовал - возвращается, набирает. Расстроил больше всего очередной непонятный пеналь.
19.10.2025
Jean4
А время для стройки? Нужно дать!
19.10.2025
Sемён Sемёныч
Бойцовский клуб Ахмат знатно прихлопнул пуделя, не повезло в концовке. Как тренер Карпуша физрук, с яйцами
19.10.2025
Lars Berger
Впечатление, что Тюкавин от чего-то спас Валеру. Вот и всё, что могу сказать об этой игре. "Терек" выглядел поорганизованнее.
19.10.2025
Микола Питерский
Валерим!
19.10.2025
Али Кабир
Карпуша! Раз в жизни будь мужчиной! Уйди по-хорошему! А то неровен час вынесут.
19.10.2025
Динамов
Каким ТАКИМ составом? У Динамо самый худший состав среди команд первой восьмёрки РПЛ - сегодня даже каждый игрок Ахмата(!!!) уверенно уделывал 1в1 любого игрока Динамо!
19.10.2025
Микола Питерский
Станковича -в динамо, Леру - в спартк. Весело будет
19.10.2025
Zuschauer
Черчесов переиграл Карпина. У Динамо в атаке ничего не получалось, т. к. Саламыч грамотно выстроил контригру. Ничья только за счет индивидуального мастерства Сергеева и Тюкавина. Из позитива только Расулов в воротах. Может, он на сегодня и не сильнее Лунева с Лещуком, но хоть моложе.
19.10.2025
Saiga-спринтер
Сборники приезхают временно, и не слушают дилетантскую ахинею Валеры-веринского.
19.10.2025
Jean4
Динамо ему не интересно. Вот от Спартака он отстать не может.
19.10.2025
krinf15
Бывший и настоящий "наработали" на очко! )))))
19.10.2025
Жорик Хоромзунов
Пенсия его заждалась, пора на покой
19.10.2025
Бен Ричардс
С нетерпением жду статью Алланазарова "Динамо и ужас без конца".
19.10.2025
Динамов
Валере пора сосредоточиться не на сборной, а на эмиграции в Эстонию. Ему там самое место.
19.10.2025
Жорик Хоромзунов
С таким составом так бездарно играть, уму непостижимо, треть состава в сборной играют, неужели нельзя придумать что-то более содержательное, чем привозы в своей штрафной. Кошмар, а ещё завтра понедельник (
19.10.2025
инок
Жаль Ахмат, качественная игра от них, особенно первый тайм
19.10.2025
Динамов
Валера как раз очко своё только разрабатывает - для ублажения Костина.
19.10.2025
GeoMaS
А вот ожидаемый результат. Порадоваться за Тюкавина.
19.10.2025
П_о_в_а_р
Мелкадзе обкорнал кудри Валере
19.10.2025
AZ
Игра боевая. Динамо отскочило. До сих пор так и не понял, в какой футбол Карпин пытается играть с Динамо.
19.10.2025
П_о_в_а_р
Тюкавин утёр лысину Саламычу
19.10.2025
Жорик Хоромзунов
Когда качественный ремонт затягивается, он заканчивается дешёвой отделкой
19.10.2025
Jean4
Это ты еще при счете 1-2 написал? Валера же вырвал очко! :smile:
19.10.2025
Saiga-спринтер
Силовдвиженские и валероверинский - то понятия не совместимые, по понятиям.
19.10.2025
TomCat
Ло ходу, сборники Валеру лучше понимают.
19.10.2025
Олег Каноков
Да уж,братские,не наш тур.Непонятен Валера,чего он хочет?Команда явно мучается.Пора гнать взашей...имхо.
19.10.2025
Жорик Хоромзунов
Валере пора сосредоточиться на сборной окончательно
19.10.2025
Jean4
Это будет отлично!
19.10.2025
Кабанчик
Ниче так. И интрига, и развязка. Черчес молодец, Карпин слабоват.
19.10.2025
Микола Питерский
Браво, Лера! Отнял таки очки у колбасыча
19.10.2025
TokTram_
Ничья. Ни тем, ни этим.
19.10.2025
Vitamin007
Карпин- уходи, ты не тренер- ты ничтожество!!!
19.10.2025
Жорик Хоромзунов
Ну это был настоящий дворовой футбол, без мысли в атаке, полнейший бардак в обороне. (Это про Динамо) Игра две равные команды, с совершенно неравными составами, но ничего Валера усреднил. Тяжёло было на это смотреть
19.10.2025
инок
С ничьей обе команды поздравляю.))
19.10.2025
Jean4
Боевая ничья. А в следующем туре Валера едет в Питер. Верим?
19.10.2025
футбол это спорт
Никак не пойму, что это было: Динамо-Ахмат или Карпин-Черчесов ?
19.10.2025
baruv
Тюкавин, с первым голом! Может не надо было? Пусть тренер сборной сосредоточится на ...сборной
19.10.2025
Михаил
Мы сколько эту болонку терпеть еще будем?
19.10.2025
TokTram_
Только не надо переходить на личности )
19.10.2025
puzo-75
Тюкавин спас болонку...
19.10.2025
Динамов
1) Ахмат выглядел очень слабенькой командой РПЛ, а Динамо выглядело командой ДВОРОВОЙ, даже не ФНЛ. Немыслимое дно - вот куда опустили Карпин и ВТБ ФК Динамо! 2) Судьи, и главный и на ВАР, подкуплены Кадыровым. 3) Пришёл якобы новый руководитель вместо Гафина - и НИ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ!? Что доказывает, что ВТБ и Костину буквально Sрать на спортивные успехи Динамо. 4) Гладышев пригоден только для продажи билетов на входе на стадион, и такого же качества Зайнутдинов, Кутицкий, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Сергеев, Маухуб, Рубенс.... Карпин - этой команде нечего делать в РПЛ, их уровень дно ФНЛ! :thumbsdown::thumbsdown: 5) Расулов такая же дыра, как и все, кого потренировал Изотов. Но зато - он не увольяемый у нас.:face_vomiting:
19.10.2025
КирпичИнвест
В дуэли личностей кудряво-бородатое лицо сыграло вничью с лысо-усатым (Илья Казаков)
19.10.2025
TokTram_
Братские, сочувствие. Эффективный манагер Валера у вас ещё нервов потрепет...
19.10.2025
krinf15
Строительство новой команды явно затянулось! ((( Очень похоже на долгострой!.. ((( Увы...(((((
19.10.2025