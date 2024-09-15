Московское «Динамо» сыграет с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ в восркесенье, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Динамо» Москва — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги бело-голубые набрали 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с пятью баллами идет на 15-й строчке чемпионата России.

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