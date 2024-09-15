Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:40

«Динамо» — «Ахмат»: судья наказал Жирова пенальти. Но была ли рука неестественно отставлена?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Артем Чистяков в момент попадания мяча в руку Александра Жирова.
Telegram Дзен

На 39-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» судья Артем Чистяков не отреагировал на случившееся в штрафной площади гостей назначением пенальти. Он сделал это позднее — вслед за проверкой, проведенной ВАР Владимиром Москалевым и АВАР Виталием Мешковым, и просмотром видеозаписи на мониторе у поля.

В том эпизоде после удара Константина Тюкавина и незначительного рикошета от бедра Александра Жирова произошел контакт мяча с правой рукой защитника «Ахмата».

Судьям нужно было определить, считать ли ее положение естественным или же нет. Они общими усилиями решили, что она была отставлена и увеличила неестественным образом площадь тела.

«После видеопросмотра игрок номер два команды «Ахмат» наказывается за игру рукой в штрафной площади. Решение: пенальти», — объявил Чистяков. Теперь остается только следить, как будут действовать его коллеги в похожих моментах.

Вмешательства ВАР Москалева стало 31-м в 62 матчах чемпионата России-2024/25 (в среднем это происходило в каждой второй встрече). 29 раз первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
День программиста отметят 12 сентября
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Динамо» — «Ахмат»: Садулаев забил второй мяч гостей и сравнял счет
«Динамо» — «Ахмат»: грозненцы сравняли счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Ахмат»: Луна забил и сократил отставание гостей
«Акрон» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин забил гол и удвоил преимущество хозяев
«Акрон» — «Химки»: Заболотный — в атаке гостей, Дзюба — в запасе
Сегодня
Вчера
Неделя