19 октября, 21:33
«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.
В первом тайме у хозяев забил Иван Сергеев, у гостей отличился Георгий Мелкадзе.
В конце второго тайма забили форвард «Ахмата» Эгаш Касинтура и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
17-я минута. Сергеев — 1:0
21-я минута. Мелкадзе — 1:1
88-я минута. Касинтура — 1:2
90+3-я минута. Тюкавин — 2:2
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».
БЕПик
Поздравить можно обе команды
20.10.2025
БЕПик
Боевая ничья!!!
20.10.2025
БЕПик
Классные голы!!!
20.10.2025
Vadson
с грустью вспоминаю игру Лички, глаз радовался.... какой же примитив у Карпина, такое же унылое схематичное "три передачи вперед и навес", как было и в Ростове. В общем, не сильно лучше, чем у нас, в Динамо, если по честноку, к сожалению. И вспомните, как удалось Личке раскрыть Гладышева, и во что он превратился при Карпине....
19.10.2025
AlexCS4
Всё по плану у Динамо. Сейчас перезагрузятся. Но там изначально планировалось место шестое максимум. Ребяты, вы что, ожидали что-то большее?
19.10.2025
Nord Ostovsky
Уволили Личку .. (с ним хотя бы за тройку боролись)
19.10.2025
lsvolos
Кто сказал, что карпин хороший тренер? У него имеются достижения? Он, что то выигрывал? Динамо просто жалко... Очередной сезон впустоту...
19.10.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Я оху...ваю от наших судей!!!
19.10.2025