«Динамо» — «Ахмат»: видео голов матча

Vadson

с грустью вспоминаю игру Лички, глаз радовался.... какой же примитив у Карпина, такое же унылое схематичное "три передачи вперед и навес", как было и в Ростове. В общем, не сильно лучше, чем у нас, в Динамо, если по честноку, к сожалению. И вспомните, как удалось Личке раскрыть Гладышева, и во что он превратился при Карпине....

19.10.2025