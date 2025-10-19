Видео
19 октября, 21:33

«Динамо» — «Ахмат»: видео голов матча

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

В первом тайме у хозяев забил Иван Сергеев, у гостей отличился Георгий Мелкадзе.

В конце второго тайма забили форвард «Ахмата» Эгаш Касинтура и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

17-я минута. Сергеев — 1:0

21-я минута. Мелкадзе — 1:1

88-я минута. Касинтура — 1:2

90+3-я минута. Тюкавин — 2:2

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат

8

  • БЕПик

    Поздравить можно обе команды

    20.10.2025

  • БЕПик

    Боевая ничья!!!

    20.10.2025

  • БЕПик

    Классные голы!!!

    20.10.2025

  • Vadson

    с грустью вспоминаю игру Лички, глаз радовался.... какой же примитив у Карпина, такое же унылое схематичное "три передачи вперед и навес", как было и в Ростове. В общем, не сильно лучше, чем у нас, в Динамо, если по честноку, к сожалению. И вспомните, как удалось Личке раскрыть Гладышева, и во что он превратился при Карпине....

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Всё по плану у Динамо. Сейчас перезагрузятся. Но там изначально планировалось место шестое максимум. Ребяты, вы что, ожидали что-то большее?

    19.10.2025

  • Nord Ostovsky

    Уволили Личку .. (с ним хотя бы за тройку боролись)

    19.10.2025

  • lsvolos

    Кто сказал, что карпин хороший тренер? У него имеются достижения? Он, что то выигрывал? Динамо просто жалко... Очередной сезон впустоту...

    19.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Я оху...ваю от наших судей!!!

    19.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Динамо (Москва)
