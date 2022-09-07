«Динамо» анонсировало подписание капитана сборной Израиля Дасы

7 сентября, 20:08
«Динамо» анонсировало подписание капитана сборной Израиля Эли Дасы.
В видеоролике под песню «Go Down Moses» Луи Армстронга, 29-летний израильтянин узнает, что «бело-голубые» не становились национальными чемпионами более 40 лет.
После чего говорит: «Let Dynamo Goal».
Как сообщал «СЭ», правый защитник будет выступать за «Динамо» под номером «2».
Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.