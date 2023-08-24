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Сегодня, 10:56

«Динамо» анонсировало трансфер Чавеса в мексиканском стиле

Виктория Кравченко
Луис Чавес.
Фото Global Look Press
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«Динамо» в своем Telegram-канале анонсировало переход полузащитника Луиса Чавеса из «Пачуки». В ролике люди в традиционных мексиканских костюмах поют песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».

«Музыка для хорошего настроения — ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», — подписано видео.

22 августа агент заявлял, что Чавес может прилететь в Москву в четверг или пятницу. По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
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