«Динамо» анонсировало возвращение Бальбуэна роликом из мультфильма «Малыш и Карлсон»

«Динамо» в Telegram-канале анонсировало возвращение в клуб защитника Фабиана Бальбуэна. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ».

Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик из мультфильма «Малыш и Карлсон».

«Ждем 6 июля 2023» — говорится в комментарии к видео.

31-летний центральный защитник прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс», однако в бразильском клубе весной потерял место в составе — последний матч провел в апреле.

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