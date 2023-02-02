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«Динамо» обыграло болгарский клуб «Арда» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
«Динамо» — «Арда» — 3:1.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» обыграло болгарский клуб «Арда» в товарищеском матче со счетом 3:1.

Голами в составе московской команды отметились Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян.

Команды играли в формате два тайма по 60 минут.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — «Арда» (Болгария) — 3:1 (2:0)

Голы: Фомин, 21 (1:0). Тюкавин, 41 (2:0). Захарян, 58 (3:0). Сако, 60+1 (3:1).

«Динамо»: Шунин (Будачев, 90), Паршивлюк (Скопинцев, 61), Лаксальт (Сазонов, 61), Кутицкий (Осокин, 61), Фернандес (Александров, 61. Шагиахметов, 103), Маричаль (Макаров, 61), Фомин (Сулаквелидзе, 61. Зазвонкин, 103), Захарян (Гагнидзе, 61), Муми Нгамале (Майсторович, 61), Тюкавин (Смолов, 61), Гладышев (Боков, 61).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

2 февраля.

Арсен Захарян
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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