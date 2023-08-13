13 августа, в воскресенье, «Динамо» примет «Балтику» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» — «Балтика». Видеотрансляция матча пройдет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 14.55.

«Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 12-й строчке с тремя баллами.

В прошлом туре московская команда победила «Зенит» (3:2), а калининградцы обыграли «Факел» (2:1).

Полный календарь чемпионата России и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».