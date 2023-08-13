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Сегодня, 13:52

«Динамо» — «Балтика»: Захарян не попал в заявку, Тюкавин и Смолов сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» и «Балтика» опубликовали стартовые составы на матч в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В заявку бело-голубых не попал полузащитник Арсен Захарян. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Реал Сосьедад».

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Смолов, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Сазонов, Фернандес, Лесовой, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.

Запасные: Бориско, Жеймо, Дудиев, Осипов, Остойич, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Мусаев, Барков, Энрикес.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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