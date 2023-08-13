Сегодня, 13:52
«Динамо» и «Балтика» опубликовали стартовые составы на матч в 4-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.
В заявку бело-голубых не попал полузащитник Арсен Захарян. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Реал Сосьедад».
«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Смолов, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Сазонов, Фернандес, Лесовой, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев.
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.
Запасные: Бориско, Жеймо, Дудиев, Осипов, Остойич, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Мусаев, Барков, Энрикес.