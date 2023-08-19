«Динамо» — ЦСКА: Нгамале сравнял счет в начале второго тайма

Вингер «Динамо» Муми Нгамале забил на 46-й минуте матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА — 1:1.

Защитник армейцев Кирилл Набабкин потерял мяч после паса Максима Мухина. Форвад бело-голубых Константин Тюкавин поборолся с Набабкиным в штрафной, мяч достался Нгамале, который отправил его в дальний угол ворот.