Гол Смолова с пенальти принес «Динамо» победу над ЦСКА в матче РПЛ

Сегодня, 16:59
«Динамо» обыграло ЦСКА в матча 5-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».
Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. В начале второго тайма на 46-й минуте вингер «Динамо» Муми Нгамале сравнял счет. Он забил после ошибки Кирилла Набакина, который не смог обработать мяч.
На 83-й минуте гол форварда бело-голубых Федора Смолова принес команде победу. Он реализовал пенальти после того, как Заболотный сыграл рукой в своей штрафной.
«Динамо» набрало 10 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда Марцела Лички находится на третьей строчке, а армейцы — на четвертой (9 баллов).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -