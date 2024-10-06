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Сегодня, 17:30

«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Динамо» и ЦСКА проведут дерби в 11-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Динамо» примет ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00.

Московское дерби транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ». Также прямой эфир игры бело-голубых и красно-синих, который начнется за час до стартового свистка, покажут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями противостояния "Динамо" — ЦСКА можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

После 10 туров чемпионата динамовцы занимали 4-е место в лиге с 20 очками, армейцы с 17 очками — на 6-й строчке.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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