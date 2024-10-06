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Сегодня, 18:50

«Динамо» — ЦСКА: началась прямая трансляция матча РПЛ онлайн

«Динамо» сыграет с ЦСКА в чемпионате России по футболу 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Муми Нгамале (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 6 октября. Дерби состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 10-ти туров премьер-лиги бело-голубые набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Армейцы располагаются на шестой строчке, в их активе — 17 баллов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

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ФК Динамо (Москва)
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