«Динамо» — ЦСКА: Тюкавин и Гуарирапа в старте, Фомин и Пьянич в запасе

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ. «Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Артур. Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Фомин, Макаров, Кутицкий, Окишор, Гагнидзе, Чавес, Гладышев, Маухуб. ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа. Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Глебов, Пьянич, Мусаев, Шуманский, Койта. Матч пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.