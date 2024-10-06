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Сегодня, 17:50

«Динамо» — ЦСКА: Тюкавин и Гуарирапа в старте, Фомин и Пьянич в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Артур.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Фомин, Макаров, Кутицкий, Окишор, Гагнидзе, Чавес, Гладышев, Маухуб.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Глебов, Пьянич, Мусаев, Шуманский, Койта.

Матч пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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